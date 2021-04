Israël: pourquoi la mortalité toutes causes augmente-t-elle? (SPR)

Début mars, Israël avait vacciné environ 90% de sa population de 65 ans et plus et environ 50% de sa population totale. Les décès dus à des Covid avaient diminué depuis la fin du mois de janvier, comme prévu, mais pas plus vite que dans certains autres pays à très faible taux de vaccination, comme l'Afrique du Sud.

Il est toutefois préoccupant qu’Israël ait connu une augmentation renouvelée et continue de la mortalité toutes causes confondues depuis mi-février; en fait, au 21 mars, Israël a signalé la surmortalité la plus élevée de tous les pays participant à Euromomo (voir figure ci-dessus; version archivée). En revanche, de nombreux autres pays européens signalent actuellement une surmortalité négative post-hiver .

La cause de cette nouvelle augmentation de la mortalité israélienne toutes causes ne semble pas claire. Selon le journal israélien YNet, le directeur d'une clinique israélienne a expliqué qu'ils assistent actuellement à "une vague trouble de crises cardiaques". Le directeur estime que cela pourrait être dû à la «situation stressante persistante» et à la «négligence des soins médicaux préventifs».

Bien que de nombreux cas d'inflammation du muscle cardiaque, d'insuffisance cardiaque et de crise cardiaque après la vaccination aient été signalés en Israël depuis décembre (voir par exemple 1 , 2 , 3 ), le directeur de l'hôpital soutient qu '«un lien avec les lésions cardiaques du vaccin a il n’a pas encore été prouvé qu’elle était significative. »

Néanmoins, étant donné l'importance mondiale primordiale de cette question, les autorités de santé publique israéliennes et internationales voudront peut-être y répondre le plus rapidement possible.



Mises à jour

1er avril : le 1er avril, les données israéliennes ont disparu du site Internet d'Euromomo; très probablement, c'est simplement parce qu'Israël n'a pas encore communiqué de données de mortalité pour la semaine 12, probablement en raison de la fête de la Pâque. La dernière version archivée incluant Israël (jusqu'à la semaine 11) peut être trouvée ici.

2 avril : Apparemment, le Bureau central israélien des statistiques n'a pas mis à jour ses données de mortalité depuis le 28 février (on ne sait pas pourquoi). On ne sait donc pas d'où Euromomo a obtenu les données pour les semaines 8 à 11.

4 avril : les autorités israéliennes ont confirmé à un analyste de Covid qu'il y avait un " retard manuel dans les rapports, en raison des vacances" et qu'ils " reviendraient sur le site la semaine prochaine".

8 avril: La dernière mise à jour d'Euromomo confirme une augmentation de la mortalité israélienne (65+) de la semaine 9 à la semaine 10. La diminution apparente de la semaine 10 à la semaine 12 est basée sur des données très préliminaires.