Israël: pourquoi la mortalité toutes causes augmente-t-elle? (SPR)

ébut mars, Israël avait vacciné environ 90% de sa population de 65 ans et plus et environ 50% de sa population totale. Les décès dus à des Covid avaient diminué depuis la fin du mois de janvier, comme prévu, mais pas plus vite que dans certains autres pays sans vaccins, comme l'Afrique du Sud .

Il est toutefois préoccupant qu’Israël ait connu une augmentation renouvelée et continue de la mortalité toutes causes confondues depuis la mi-février; en fait, au 21 mars, Israël a signalé la surmortalité la plus élevée de tous les pays participant à Euromomo (voir figure ci-dessus). En revanche, la plupart des pays européens signalent actuellement une surmortalité négative post-hiver .

La cause de cette nouvelle augmentation de la mortalité toutes causes confondues en Israël ne semble pas claire. Selon le journal israélien YNet, le directeur d'une clinique israélienne a expliqué qu'ils assistent actuellement à "une vague trouble de crises cardiaques". Le directeur estime que cela pourrait être dû à la «situation stressante persistante» et à la «négligence des soins médicaux préventifs».

Bien que de nombreux cas d'inflammation du muscle cardiaque, d'insuffisance cardiaque et de crises cardiaques après la vaccination aient été signalés en Israël depuis décembre (voir par exemple 1 , 2 , 3 ), le directeur de l'hôpital soutient qu ' pourtant s'est avérée importante. »