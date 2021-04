Katanga Business, minerais, néocolonialisme et prédation (Vidéo)

La province du Katanga, située au sud-est de la République démocratique du Congo (RDC), possède d'immenses richesses minières, notamment de l'uranium, du zinc, du cuivre et du cobalt. Celles-ci ont été exploitées à l'époque coloniale par l'Union Minière du Haut Katanga, qui a été nationalisée en 1966 par le Président Mobutu Sese Seko. Mobutu a fait profiter son clan de sa richesse, mais les mines ont rapidement été abandonnées, obligeant les mineurs à se tourner vers des activités artisanales illégales. Plus récemment, de nouveaux investisseurs ont investi dans l'industrie, notamment des Indiens et des Chinois.