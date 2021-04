L'absurdité des vaccins anti-Covid. Pas de preuve suffisante que "la vaccination immunise quiconque contre le virus de la Covid et empêche sa transmission" (Off Guardian)

Tout cela est très confus en raison du langage que la FDA, les NIH et d'autres agences utilisent pour décrire l'efficacité potentielle des vaccins. Par exemple, dans l'analyse des données sur le vaccin de Janssen par le NIH, les auteurs notent que le vaccin serait efficace pour " prévenir les cas modérés et graves de la COVID-19 chez les adultes" .

"le niveau de certitude des bénéfices du vaccin Moderna COVID-19 était... de type 4 (très faible certitude) pour les estimations de la prévention de l'infection asymptomatique par le SRAS-CoV-2 et du décès toutes causes confondues."

Dans chacune de ces autorisations, la FDA a pris soin d'éviter toute allégation selon laquelle les vaccins offrent une protection contre l'infection ou la transmission du virus. De même, les Centers for Disease Control (CDC), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les National Institutes of Health (NIH) ont tous déclaré publiquement qu'il n'a PAS été démontré que les vaccins empêchent l'infection ou la transmission.

Ce fait est indiscutable, mais les médias, les prestataires de soins médicaux et les politiciens continuent de répéter le mensonge selon lequel la vaccination confère une "immunité contre la Covid-19 ". Même des sources comme la Mayo Clinic affirment de manière irresponsable et sans fondement que la vaccination "pourrait vous empêcher de contracter" ou de "propager" la Covid-19. Ces mêmes mensonges sont à la base de la forte pression exercée par le président Biden en faveur d'une vaccination de masse pour "rendre ce jour de l'Indépendance vraiment spécial".

Malheureusement, nous avons vu ces derniers mois de nombreux rapports de décès attribués à la Covid-19 des jours et des semaines après la vaccination (voir ici et ici (vidéo )), confirmant que les personnes vaccinées peuvent être et sont infectées par le virus.

La FDA a délivré des autorisations d'utilisation d'urgence (AUE) pour les vaccins de Pfizer, Moderna et Janssen les 11 décembre 2020 et 18 décembre 2020 , et le 27 février 2021 , respectivement.

Les questions les plus importantes concernant les vaccins expérimentaux anti-Covid-19 n'ont même pas été posées lors des essais cliniques : Ces vaccins expérimentaux empêchent-ils l'infection par le virus et empêchent-ils la transmission de ce virus ? La réponse courte est non.

Toute utilisation d'un vaccin expérimental dans le cadre d'une AUE doit être volontaire et les receveurs doivent être informés " de la possibilité d'accepter ou de refuser l'administration du produit, des conséquences, le cas échéant, du refus d'administration du produit , et des alternatives au produit qui sont disponibles ainsi que de leurs avantages et de leurs risques."

En effet, la nature hautement expérimentale du vaccin Moderna contre la Covid-19, en particulier, est extraordinaire car ce vaccin est le premier et le seul produit que la société ait jamais été autorisée à distribuer, et il aurait été développé en deux jours seulement .

Trois mois plus tard, la FDA a délivré des autorisations européennes de mise sur le marché pour les vaccins Pfizer et Moderna, mais en indiquant explicitement que le vaccin "n'a pas fait l'objet du même type d'examen qu'un produit approuvé ou homologué par la FDA".

"Nous ne faisons pas d'AUE pour les vaccins", a déclaré [le Dr Peter] Hotez, "C'est un examen de moindre qualité, et quand on parle de vacciner une grande partie de la population étatsunienne, ce n'est pas acceptable."

L'orientation de l'EEOC sur la vaccination contre la Covid-19 n'autorise pas l'obligation de vaccination

L'EEOC a mis à jour son guide d'orientation sur la question de la vaccination contre la Covid-19 le 16 décembre 2020.

Cette mise à jour est apparue cinq jours après que la FDA ait émis une AUE pour le vaccin Pfizer et deux jours avant d'émettre l'AUE pour Moderna. Sur la base de ce calendrier, nous pouvons supposer sans risque que l'EEOC était bien au courant du contenu des documents d'information et des fiches d'information de la FDA, en particulier des déclarations de la FDA sur l'absence de preuve que les vaccins préviennent l'infection par le virus (SRAS-CoV-2) ou sa transmission.



Le guide de l'EEOC évalue l'idée d'une obligation de vaccination contre la Covid-19 de l'employeur en fonction de l'analyse de la "menace directe" de l'Americans with Disabilities Act (ADA) :

"L'ADA permet à un employeur d'avoir une norme de qualification qui inclut "une exigence selon laquelle un individu ne doit pas constituer une menace directe pour la santé ou la sécurité des individus sur le lieu de travail".



Mais l'analyse de l'EEOC présuppose que les vaccins protègent contre les infections, ce qui est faux.

La doctrine de la "menace directe" est une défense potentielle de l'employeur contre une plainte pour discrimination fondée sur le handicap en vertu de l'ADA. Selon l'EEOC, "une conclusion selon laquelle il existe une menace directe inclurait la détermination qu'une personne non vaccinée exposera d'autres personnes au virus sur le lieu de travail."

La "menace directe" spécifique mais théorique décrite ici est celle que représenterait une personne non vaccinée qui pourrait être infectée par le virus (SRAS-CoV-2) et propager ensuite l'infection sur le lieu de travail.

Mais aucune "détermination" d'une telle menace n'est possible. L'EEOC a pris soin de préciser qu'une défense fondée sur la menace directe "inclurait" une telle "détermination". L'EEOC n'a pas pris position sur cette question parce que les responsables étaient probablement conscients qu'il n'y a pas eu de détermination que la vaccination empêche l'infection ou la transmission, et qu'aucune n'est possible avec les données actuelles.

Les allégations selon lesquelles la vaccination "pourrait" [être éventuellement prouvée] prévenir l'infection ou que "certaines données tendent à montrer" un tel effet ne constituent pas des bases suffisantes pour une défense de menace directe.



La Cour suprême des États-Unis a statué dans l'affaire Bragdon v Abbott (1988) que l'affirmation d'une défense fondée sur une menace directe doit être évaluée "à la lumière des preuves médicales disponibles", en notant que "les opinions des autorités de santé publique, telles que le Service de santé publique des États-Unis, le CDC et les Instituts nationaux de la santé, ont un poids et une autorité particuliers".

Pour surmonter les protections de longue date du droit à l'intégrité corporelle et au consentement éclairé et volontaire à un traitement médical, il faut articuler une menace réelle et imminente, et non théorique, présentée par une personne non vaccinée sur le lieu de travail.

Le CDC, les National Institutes of Health et de nombreuses autres "autorités de santé publique" ont tous déclaré qu'il n'existe aucune preuve que la vaccination prévient l'infection ou la transmission virale, un fait que l'EEOC aurait dû présenter mais ne l'a pas fait.



Les orientations de l'EEOC ne fournissent aucune couverture juridique aux employeurs pour exiger la vaccination. Selon ces lignes directrices, les employeurs pourraient réussir à prouver l'existence d'une menace directe s'ils étaient en mesure de prouver des faits qui, en fait, ne peuvent être prouvés.

Plus important encore, selon le CDC, plus de 29 millions d'Etatsuniens (et probablement beaucoup, beaucoup plus) ont déjà contracté le virus (SRAS-CoV-2) et s'en sont remis.

Une étude récente du NIH démontre que ces millions de personnes "rétablies" bénéficient d'une protection durable, et probablement permanente, contre la réinfection. Elles ne présentent aucune menace d'infection ou de transmission du virus. Cependant, en vertu d'une obligation générale de vaccination imposée par l'employeur, ces personnes déjà immunisées devraient quand même se faire vacciner. Il est absurde, d'un point de vue logique ou juridique, d'exiger la vaccination de personnes qui sont déjà plus protégées contre le virus que les personnes qui se font vacciner.



Quelle est la menace qui est prévenue par la vaccination obligatoire ?



En dehors du contexte de l'emploi, les entreprises exigent une preuve de vaccination des voyageurs et même des spectateurs de cinéma et de concert, en se fondant sur la même idée mystifiée selon laquelle la vaccination avec l'un des vaccins contre la Covid-19 empêchera la propagation théorique du virus dans les trains, les avions, les cinémas et les salles de concert parmi les populations à faible risque. Or, les agences gouvernementales compétentes ont toutes déclaré clairement que les vaccins n'empêchent pas l'infection ou la propagation de l'infection.

Le bénéfice de toute vaccination repose sur le destinataire du vaccin. Dans le cas des vaccins contre la Covid-19, les personnes vaccinées peuvent présenter moins de symptômes après avoir été infectées. Bien qu'il s'agisse d'une considération importante pour de nombreuses personnes, ce bénéfice n'a rien à voir avec la prévention de la propagation du virus SRAS-Cov-2.

Une personne vaccinée présente au moins le même "risque" d'infection et de transmission du virus (si ce n'est plus de risque) qu'une personne non vaccinée. Au mieux, la vaccination peut empêcher l'apparition d'un cas plus grave de maladie de type Covid-19. Les vaccins n'empêchent pas l'infection ou la propagation du virus.