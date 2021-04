L'autorité de réglementation des médicaments de l'Union européenne estime qu'il faudrait ajouter un avertissement concernant les caillots sanguins sur les étiquettes du vaccin contre la Covid de Johnson & Johnson (Lockdown Sceptics)

L'autorité de réglementation des médicaments de l'Union européenne estime qu'il faudrait ajouter un avertissement concernant les caillots sanguins sur les étiquettes du vaccin contre la Covid de Johnson & Johnson.

Article originel : Warning About Blood Clots Should be Added to Labels for Johnson & Johnson’s Covid Vaccine, Says E.U.’s Medicines Regulator

Par Michael Curzon

Lockdown Sceptics, 20.04.21