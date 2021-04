L'effondrement de la confiance dans la stratégie de confinement de Boris Johnson transforme le public en théoriciens de la conspiration (The Telegraph)

L'effondrement de la confiance dans la stratégie de confinement du No10 transforme le public en théoriciens de la conspiration.

Article originel : Crumbling faith in No10’s lockdown strategy is turning the public into conspiracy theorists

Par Janet Daley

The Telegraph, 17.04.21

La décision du Premier ministre de mettre à la poubelle le programme de vaccination britannique, considéré comme un miracle moderne, a été déconcertante.



Alors, qu'en est-il ? Le déploiement du vaccin au Royaume-Uni est-il un succès stupéfiant et mondial - entraînant une réduction radicale des cas, des admissions à l'hôpital et des décès, ce qui est clairement visible dans les chiffres enregistrés quotidiennement ? Ou bien cela n'a-t-il aucun rapport avec les progrès réalisés dans la lutte contre la propagation du virus ? Est-ce vraiment le cas (mot à mot du Premier ministre) : "que la réduction des hospitalisations, des décès et des infections n'a pas été obtenue par le nouveau programme de vaccination" ? Cela dépend si vous écoutez Boris Johnson avant ou après le milieu de la semaine dernière.

Jusqu'au mardi noir, lorsque le Premier ministre, pour des raisons connues de lui seul et vraisemblablement de la personne (ou des personnes) qui lui a dit de le dire, a décidé de détruire le plus grand triomphe de son propre gouvernement - commettant ainsi non seulement un acte bizarre d'automutilation politique mais, plus grave encore, tentant de saper le moral du public et la fierté nationale - le programme de vaccination britannique était considéré comme un miracle moderne.

C'était une réussite sans précédent, non seulement de la recherche scientifique, mais aussi du dévouement du personnel médical, des efforts volontaires de milliers de personnes ordinaires et de la coopération volontaire de la grande majorité de la population qui a pris la décision rationnelle et responsable d'accepter la vaccination. Non seulement ce que M. Johnson a dit ce mardi fatidique a nui à la confiance dans cette politique gouvernementale d'une importance cruciale, mais il s'est trompé sur le plan des faits - comme l'ont fait immédiatement remarquer de nombreux responsables de la santé publique et experts médicaux.

Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Et puisqu'il ne fait pas de déclarations de ce type sans consultation, quelles étaient les motivations de ces "experts" présumés qui ont dû lui conseiller de faire cette déclaration ? Le contexte est important : le Premier ministre comparait l'impact du programme de vaccination à celui du confinement, affirmant que le premier était négligeable (en fait, pratiquement inexistant) par rapport au second.

C'est peut-être là la clé. Il essayait de sauver la viabilité du confinement qui, autrement, aurait pu perdre sa force dans la grande exaltation du déploiement des vaccins. Cet argument aurait pu être convaincant s'il avait dit que, dans la célébration nationale légitime des vaccinations, nous ne devons pas perdre de vue la nécessité de maintenir les restrictions de confinement qui sont toujours nécessaires à l'heure actuelle... bla-bla. Mais il n'a pas dit cela.

Ce qu'il a dit semble impliquer qu'aucun programme de vaccination - aussi complet soit-il - ne peut apporter une solution au problème et un retour à une vie normale authentique (et non "nouvelle"). C'est une contradiction directe avec ce que l'on croyait être la promesse des experts médicaux et scientifiques qui nous ont dit - à l'époque où nos vies ont été enlevées pour la première fois - que la seule réponse ultime à ce dilemme était de trouver un vaccin.

Aujourd'hui, nous ne disposons pas seulement d'un vaccin, mais d'une multitude de vaccins, qui semblent tous remarquablement efficaces - plus que la plupart des vaccins utilisés contre d'autres maladies (même si les médias télévisés insistent sur le fait que chaque nouvelle variante peut, très probablement, s'avérer résistante, etc.) Cela pourrait-il être une partie du problème ? Les experts ont-ils été pris par surprise lorsque cette avalanche soudaine de vaccins est arrivée si rapidement qu'ils se sont sentis en danger de perdre le contrôle du discours - et leur capacité à contenir les attentes du public ?

L'explication la plus charitable du commentaire de M. Johnson, et vraisemblablement des conseils qui l'ont motivé, est que certains responsables pensaient qu'il y avait un risque réel que l'optimisme devienne incontrôlable et que tout l'appareil réglementaire s'effondre. Dans leur panique, ils l'ont poussé à dire quelque chose de trompeur, d'illogique et d'autodestructeur : en fait, ils ont encouragé le scepticisme à l'égard des vaccins et sapé la propre campagne du gouvernement " Faites le vaccin ".

Mais à plus long terme, cette intervention malheureuse et gratuite pourrait faire plus de dégâts que tout effet immédiat qu'elle pourrait avoir sur l'adoption du vaccin. (En fait, cet effet semble négligeable : les gens sont plus désireux que jamais de se faire vacciner, en partie parce qu'on leur a dit qu'ils ne pourraient peut-être pas voyager ou aller au pub sans eux).

Au cours de la semaine dernière, j'ai entendu plus de personnes exprimer de sérieux soupçons quant aux motivations autoritaires du gouvernement qu'à aucun autre moment depuis le début de cette crise...