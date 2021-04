L'ère du nettoyage à outrance a-t-elle enfin pris fin ? Selon le CDC, " le risque d'attraper le coronavirus à partir de surfaces est faible" < à 1/10.000 (New York Times)

L'ère du nettoyage à outrance a-t-elle enfin pris fin ?

Article originel : Has the Era of Overzealous Cleaning Finally Come to an End?

Par Emily Anthes

New York Times, 8.04.21

Cette semaine, les C.D.C. (Centers for Disease Controls and Preventions) ont reconnu ce que les scientifiques disent depuis des mois : le risque d'attraper le coronavirus à partir de surfaces est faible.

Une chambre d'hôtel à Long Beach, dans l'État de Washington, est recouverte d'un brouillard désinfectant. "Il n'y a vraiment aucune preuve que quelqu'un ait jamais contracté la Covid-19 en touchant une surface contaminée", a noté un chercheur. Crédit...Celeste Noche pour le New York Times

Lorsque le coronavirus a commencé à se propager aux États-Unis au printemps dernier, de nombreux experts ont mis en garde contre le danger que représentaient les surfaces. Des chercheurs ont signalé que le virus pouvait survivre pendant des jours sur du plastique ou de l'acier inoxydable, et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont indiqué que si quelqu'un touchait une de ces surfaces contaminées - et se touchait ensuite les yeux, le nez ou la bouche - il pouvait être infecté. Les Etatsuniens ont réagi de la même manière, en essuyant les produits d'épicerie, en mettant le courrier en quarantaine et en vidant les rayons des pharmacies des lingettes Clorox. Facebook a fermé deux de ses bureaux pour un "nettoyage en profondeur". La Metropolitan Transportation Authority de New York a commencé à désinfecter les wagons de métro chaque nuit. Mais l'ère du "théâtre de l'hygiène" a peut-être pris fin officieusement cette semaine, lorsque les C.D.C. ont mis à jour leurs directives sur le nettoyage des surfaces et ont indiqué que le risque de contracter le virus en touchant une surface contaminée était inférieur à 1 sur 10 000. "Les gens peuvent être atteints par le virus qui cause la Covid-19 par contact avec des surfaces et des objets contaminés", a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice du C.D.C., lors d'un briefing de la Maison Blanche lundi. "Cependant, les preuves ont démontré que le risque de transmission par cette voie d'infection est en fait faible."