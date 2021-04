Le taux de létalité de la Covid sérieusement revu à la baisse (Off Guardian)

L'IFR de la Covid ne cesse de chuter. Article originel : Covid’s IFR just keeps DROPPING Par Kit Knightly Off Guardian, 21.04.21

Avec chaque nouvelle étude, chaque nouvel article, la pandémie "mortelle" devient de moins en moins mortelle. L'examen des données les plus récentes, publié fin mars, situe le taux de létalité de l'infection (IFR) à 0,15 %.



C'est, une fois de plus, à peu près la même chose qu'une saison de grippe normale.

Le nouveau document est l'œuvre du Dr John Ioannidis, dont vous vous souvenez probablement. Il s'agit d'un éminent épidémiologiste et statisticien qui a publiquement insisté sur la nécessité de disposer de "bonnes données" au printemps dernier.

Vous souvenez-vous du printemps dernier ? L'époque béate où l'on n'avait jamais entendu parler de "taux de létalité des infections" ? (Je m'en souviens. Avec émotion).

L'expression a vraiment pris de l'importance l'année dernière, après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que le RIF du nouveau virus effrayant était de 3,4 %.

Ce chiffre n'est pas, en soi, particulièrement élevé. Mais il est nettement supérieur à celui de la plupart des virus du rhume et de la grippe.

À peu près au même moment, quelqu'un (ou plusieurs) a (ont) modifié la page Wikipédia consacrée à la grippe espagnole, afin de changer son IFR et de faire croire que la Covid était tout aussi dangereuse. Qui a fait cela reste un mystère, bien que la raison soit devenue assez évidente.

À l'époque, de nombreux experts (tels que ceux énumérés dans notre article sur les 12 experts) ont prédit que l'IFR réel de la "Covid" serait beaucoup, beaucoup plus faible que l'estimation de l'OMS, et que cela deviendrait clair à mesure que de nouvelles données seraient recueillies.

- 12 experts s'interrogent sur la panique provoquée par le coronavirus (Off Guardian)



Le Dr John Ioannidis a été l'un des plus virulents sur ce point ; il figurait sur notre liste et a également été la première personne interviewée dans la série Perspectives sur la pandémie. Depuis le début, il a insisté sur la nécessité de garder la tête froide et de disposer de données fiables. Sa première étude, en avril dernier, a révélé que le véritable IFR de la Covid19 était de 0,27 %. Puis il en a fait une autre en octobre qui a révélé qu'il pourrait être encore plus bas, à 0,2%.



Et maintenant, cette étude la plus récente a trouvé 0,15%. Tout comme la grippe saisonnière (qui, comme par hasard, a disparu de la surface de la planète).

C'est une réduction de 95% de l'estimation de l'OMS, en moins d'un an. Cela correspond également à l'admission (accidentelle) par l'OMS, en octobre dernier, qu'environ 10 % de la population mondiale avait probablement été exposée au virus, ce qui donne un IFR d'environ 0,14 %.

Il ne faut pas oublier non plus la manière ridicule dont les gouvernements nationaux rassemblent leurs soi-disant "décès dus à la Covid". Même si les statistiques officielles de décès sont des "surestimations substantielles", l'IFR reste faible. Très faible.

Maintenant, disons-le avec tous les avertissements habituels : Oui, le virus n'a peut-être jamais été isolé, et son existence n'a donc pas encore été prouvée. Et oui, même en supposant qu'il existe, il n'a pas été prouvé qu'il provoque la maladie connue sous le nom de "Covid19".

Mais, de plus en plus, la distinction entre "pas de virus" et "un virus qui n'est pas dangereux" semble tout à fait discutable, n'est-ce pas ?

Au fur et à mesure que l'on découvre que le véritable IFR de la Covid est plus faible (et encore plus faible) que les estimations initiales, il s'aligne de plus en plus sur le risque de base lié au simple fait d'être en vie.

N'oubliez pas de prendre ce "vaccin" expérimental à base de thérapie génique. Nous ne savons pas encore s'ils sont totalement sûrs, car les essais à long terme ne se termineront pas avant deux ans et la technologie n'a jamais été utilisée sur des humains auparavant, mais tout de même... vous n'avez que 99,85 % de chances de survie sans lui.