La Commission européenne est invitée à enquêter sur le traitement réservé aux Musulmans en France (5 Pillars)

La Commission européenne est invitée à enquêter sur le traitement réservé aux Musulmans en France

Une coalition mondiale de 25 organisations de la société civile et d'ONG de 11 pays a adressé une lettre au président de la Commission européenne demandant une action immédiate contre la France pour son "islamophobie d'État" et pour avoir imposé la "Charte des imams discriminatoire et violant les droits de l'homme".

La plainte indique que la France a mis en œuvre de nombreuses lois visant à limiter la liberté de croyance et à punir la manifestation de la religion.

Elle indique également que la Charte des imams du président Macron viole les droits religieux, politiques et civils des citoyens français musulmans, car elle laisse entendre que tout musulman politiquement actif est un danger potentiel pour la société, censurant ainsi les préoccupations naturelles des musulmans vivant dans un monde globalisé.

Au cours des derniers mois, la France a fermé la plus grande organisation anti-islamophobie du pays, ainsi que la plus grande association caritative musulmane du pays. Paris a pris ces mesures, selon elle, pour lutter contre l'extrémisme après un certain nombre d'attentats "islamistes" meurtriers sur son sol.

Il y a quelques mois, des responsables musulmans français approuvés par l'État ont signé une charte dénonçant les accusations de racisme à l'encontre de la France, et se sont engagés à reconnaître "l'égalité entre les hommes et les femmes" et à combattre "l'Islam politique".

Le texte, exigé par Macron dans le cadre de son offensive contre le "séparatisme", affirmait également la compatibilité de l'Islam avec la laïcité.

La lettre de plainte adressée à Ursula von der Leyen indique : "Les responsables gouvernementaux et les hommes politiques influencent négativement et fortement l'opinion publique. En France, cette tendance a conduit les communautés musulmanes à devenir la cible d'une hostilité accrue, d'une plus grande islamophobie et d'une violence croissante. Il est donc impératif que vous jouiez un rôle de premier plan en tant que président de la Commission européenne, pour intervenir sur les lois françaises qui ciblent les Musulmans. Cela ne peut plus être retardé...

