Truth Over Fear. La Covid 19 et la Grande Réinitialisation. Participez au sommet en ligne avec des médecins, scientifiques, avocats...

La Covid 19 et la Grande Réinitialisation. Sommet en ligne Article originel : Covid-19 and The Great Reset. Online Summit Restoretheculture.com

On nous ment

À GRANDE ÉCHELLE

Le sommet Truth Over Fear est un rassemblement en ligne de trois jours réunissant 40 médecins de première ligne, scientifiques, avocats, chercheurs et journalistes, qui partageront des informations inestimables et révélatrices sur la vérité qui se cache derrière les gros titres, la Covid-19, le vaccin précipité et le Great Reset.

Big Tech ne veut pas que vous entendiez ces informations et travaille dur pour nous censurer. La plupart de nos présentateurs ont été réduits au silence. En fait, le jour même où nous avons publié ce sommet, YouTube a supprimé notre compte et nous sommes maintenant bannis partout.

Vous avez le droit de prendre des décisions INFORMÉES

pour vous et vos proches.

Ne laissez personne vous enlever ces DROITS.

Nous, le peuple, devons nous lever et dire ÇA SUFFIT.