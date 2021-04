La Lituanie va introduire des "passeports contre la COVID-19" pour certains groupes (Reuters)

Selon l'agence Reuters, la Lituanie est en train de mettre en place un système de passeport-vaccin qui permettra à certaines personnes de contourner les restrictions imposées à certaines activités, comme manger à l'intérieur des restaurants, assister à des événements sportifs ou organiser de grandes fêtes.

- Lithuania to introduce ‘COVID-19 passports’ for certain groups