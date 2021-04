La Maison Blanche ne dira pas si les forces spéciales quitteront l'Afghanistan dans le cadre du plan de retrait de Biden (Antiwar.com)

La Maison Blanche ne dira pas si les forces spéciales quitteront l'Afghanistan dans le cadre du plan de retrait de Biden. Article originel : White House Won’t Say If Special Forces Will Leave Afghanistan Under Biden’s Withdrawal Plan Par Dave De Camp Antiwar.com 14.04.21

Des responsables étatsuniens ont déclaré au New York Times qu'une combinaison "obscure" d'opérations spéciales, de contractants du Pentagone et d'agents de renseignement resterait probablement sur place.



Après que le président Biden a officiellement annoncé son plan de retrait d'Afghanistan d'ici le 11 septembre, on a demandé à Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, si les soldats des opérations spéciales resteraient dans le pays dans le cadre de ce plan, ce à quoi elle a refusé de répondre.

"Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails opérationnels depuis le podium", a déclaré Psaki lorsqu'on lui a demandé si le retrait des troupes de combat d'ici le 11 septembre inclura le retrait des forces spéciales.

"Je dirai que nous pourrions - nous aurons ce qui est nécessaire pour assurer une présence diplomatique", a ajouté Psaki. "Et ces évaluations seront faites au cours des prochains mois et évidemment dirigées par le département de la défense et le département d'État en coordination."

Les États-Unis ont officiellement 2 500 soldats en Afghanistan actuellement, bien que des rapports aient indiqué que le nombre est plus proche de 3 500. Outre les soldats, des milliers de contractants travaillent pour l'armée étatsunienne dans le pays. Selon des chiffres publiés en janvier, plus de 18 000 contractants du Pentagone sont présents en Afghanistan.

Lorsque le plan de Biden a été annoncé mardi, d'anciens et d'actuels responsables étatsuniens ont déclaré au New York Times qu'une certaine forme de présence étatsunienne serait maintenue en Afghanistan.

Le rapport du Times se lit comme suit : "Au lieu de troupes déclarées en Afghanistan, les États-Unis s'appuieront très probablement sur une combinaison obscure de forces d'opérations spéciales clandestines, de contractants du Pentagone et d'agents de renseignement secrets pour trouver et attaquer les menaces les plus dangereuses d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, ont déclaré des responsables étatsuniens actuels et anciens."

En annonçant son plan de retrait, le président Biden a déclaré que les États-Unis devaient remanier leurs ressources pour mieux affronter la Chine, qui est désormais une priorité du Pentagone. Compte tenu de la situation de l'Afghanistan en Asie centrale et du fait qu'il partage une petite frontière avec la province chinoise du Xinjiang, les États-Unis maintiendront sans doute au moins une présence de la CIA dans le pays.