La vérité glaçante est que nous pourrions ne jamais être autorisés à revenir à la normale (The Telegraph)

La vérité qui fait froid dans le dos est que nous pourrions ne jamais être autorisés à revenir à la normale. Article originel : The chilling truth is we may never be permitted to return to normality Par Philip Johnston The Telegraph 6.04.21

Compte tenu de l'état lamentable du NHS, ce n'est même pas la fin du début de la sortie du confinement





Tous ceux qui ont allumé leur télévision après être rentrés chez eux après une promenade glaciale le jour férié dans l'espoir d'entendre le Premier ministre offrir un peu de joie avec les œufs de Pâques ont été cruellement déçus. Boris Johnson a tenté de faire bonne figure : la feuille de route est sur les rails ; les jardins des pubs sont ouverts dès la semaine prochaine pour une "pinte irréversible" ; les coiffeurs aiguisent leurs ciseaux en prévision d'une ruée hirsute d'hommes de Cro-Magnon ; et dans cinq semaines, nous pourrons même à nouveau nous asseoir dans un restaurant.

Mais ses efforts ne parviennent pas à masquer la réalité, qui est déprimante. Je m'attendais presque à ce qu'il reprenne son héros Winston Churchill après la victoire à El Alamein, comme il l'a déjà fait auparavant : "Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le début de la fin ; mais c'est, peut-être, la fin du commencement." Sauf que ce n'est même pas ça. Nous ne sommes pas en 1942 mais en 1940, regardant toujours nerveusement de l'autre côté de la Manche, craignant une possible invasion, cette fois-ci de Covid plutôt que d'Allemands.

On sait toujours que les gouvernements essaient de tromper la nation quand ils commencent à donner des noms inoffensifs à des politiques néfastes. Dans les années 1980, les ministres ont essayé, avec un degré de désespoir croissant, de faire en sorte que tout le monde qualifie le système de remplacement des taxes sur les ménages de "taxe communautaire". Mais le pays n'a rien voulu savoir et c'est ainsi qu'est née la Poll Tax.

M. Johnson veut que nous appelions le passeport prévu pour le coronavirus un "certificat de statut de la Covid", mais il mène une bataille perdue d'avance. La demande "Montrez-moi votre carte d'identité Covid" est beaucoup plus probable lorsque le système sera opérationnel. Le Premier ministre a tenu à dire que les décisions finales n'avaient pas encore été prises à ce sujet, mais on se doute qu'elles l'ont déjà été et que la grande difficulté est maintenant de les vendre au public.

Il est clair que, comme beaucoup de jeunes gens ne seront pas vaccinés avant des mois, et beaucoup ne le seront pas du tout s'ils considèrent que le risque du vaccin est plus grand que celui de la Covid (ce qui est probablement le cas pour leur groupe d'âge), il devra être possible de montrer autre chose qu'une preuve d'inoculation. Dans le cas contraire, il s'agirait d'une injustice flagrante à l'égard de millions de jeunes qui ont déjà fait de grands sacrifices pour préserver la vie de la génération plus âgée.

Le certificat comportera donc trois éléments - soit une vaccination, soit une preuve d'anticorps, soit le résultat d'un test récent. En cochant l'une de ces cases, on pourra aller au théâtre, au concert ou en boîte de nuit.

Je partage l'hostilité à l'égard de cette évolution comme un opposant aux projets de cartes d'identité des travaillistes il y a 15 ans.

Ils différaient toutefois en ce qu'ils auraient dû être présentés sur demande à un agent de l'État pour prouver qui vous êtes, alors que le passeport d'identité Covid a pour but de montrer que vous n'avez pas de maladie, ou qu'il est peu probable que vous en ayez une.

Il y a quelques mois, j'ai écrit que je craignais que nous soyons tous porteurs de ces objets d'ici la fin de l'année et je ne vois rien qui puisse changer cette prévision. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une bonne chose mais parce que le gouvernement s'est mis dans le pétrin en exagérant la menace de la Covid au point que des millions de personnes ont trop peur pour reprendre une vie normale sans être rassurées. Les certificats sont, vraisemblablement, destinés à les rassurer.

Cependant, les cartes d'identité sanitaires, les masques, la distanciation sociale et tous les autres artifices de la gestion des pandémies renforcent la peur. S'asseoir dans le train ou le bus avec un masque, entouré d'autres personnes muselées de la même manière, c'est se voir rappeler constamment les dangers auxquels nous sommes censés être confrontés.

Il en va de même de l'obligation de présenter un code Covid pour accéder à un espace public couvert, voire au lieu de travail. Le passeport sera adopté à moins qu'il ne soit rejeté par le Parlement, ce qui sera le cas si le parti travailliste s'y oppose.

Mais le feront-ils ? Ils ont accepté toutes les autres restrictions de liberté, alors pourquoi changer d'approche maintenant ? Jon Ashworth, le porte-parole de l'ombre en matière de santé, a déclaré que le parti travailliste ne soutiendrait pas l'obligation de présenter un passeport pour entrer dans un magasin de quartier. Mais ce n'est pas ce qui est proposé, alors vont-ils bloquer un système de certification du type de celui conçu à Whitehall ? J'en doute.

Pour moi, un retour à la normale signifie que tous ces instruments de panique devraient disparaître, mais cela ne va manifestement pas se produire. Comme l'a décrit M. Johnson, nous nous dirigeons vers un "semblant de normalité". Mon dictionnaire définit le semblant comme l'apparence extérieure ou la forme apparente de quelque chose, surtout lorsque la réalité est différente. C'est effectivement le cas.

Mais pourquoi tout cela se produit-il encore alors que le nombre de cas a chuté, que les hospitalisations ont considérablement diminué, que le nombre de décès n'a jamais été aussi bas depuis l'été dernier et que la moitié de la population adulte - et plus de 90 % des personnes les plus vulnérables - a été vaccinée ?

La réponse est la suivante...



