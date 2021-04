La vie ne sera jamais normale avec les passeports Covid (The Times)

La vie ne sera jamais normale avec les passeports Covid

Article originel : Life will never be normal with Covid passports

Par Janice Turner

The Times, 10.04.21



Nous aimons trop qu'on nous dise ce qu'il faut faire et nous devrions nous opposer à un avenir fait de contrôles de formulaires et de peur.

Janice Turner

Samedi 10 avril 2021, 0h01 BST, The Times

Faites-vous vacciner, dit Matt Hancock aux jeunes, "faites votre part" pour protéger Mamie. Ce à quoi les moins de 30 ans pourraient répondre avec colère : avez-vous raté tous nos autres "trucs", comme payer 9 000 £ pour des universités en ligne, peiner dans de petits appartements, la solitude ? Et de toute façon, il faut attendre des mois avant de pouvoir recevoir des vaccins.

En plus de faire appel à l'altruisme des jeunes, le gouvernement s'attaque à leur Fomo (fear of missing out : la peur de manquer quelque chose) en brandissant des certificats Covid. Imaginez que vos copains soient autorisés à entrer dans les clubs, les stades de sport et même les pubs, mais pas vous !

Difficile de comprendre, après des réponses ministérielles floues et des projets encore amorphes, à quoi servent réellement les passeports vaccinaux. (Je parle ici de documents nationaux : il semble désormais acquis qu'ils seront exigés pour les voyages à l'étranger)...

Lire la suite