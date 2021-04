Le budésonide est-il vraiment efficace contre la Covid ? (SPR)

Tout d'abord, deux essais britanniques sur le budésonide, pas un, ont été publiés ces derniers jours: le plus petit essai d'Oxford publié dans le Lancet (environ 70 patients recevant du budésonide) et le plus grand essai PRINCIPLE publié sous forme de pré-impression (environ 750 patients recevant du budésonide).

Dans les deux essais, le budésonide n'a obtenu aucune amélioration significative pour aucun «critère de jugement définitif»: dans l'essai PRINCIPLE, il n'y avait pas de différence significative dans les hospitalisations, les décès, l'évaluation à l'hôpital sans admission, l'administration d'oxygène et l'admission aux soins intensifs. Dans l'essai d'Oxford, il n'y avait pas de différence significative dans la proportion de personnes et de jours avec une saturation en oxygène inférieure à 94%, l'augmentation du seuil du cycle de PCR et la résolution des symptômes mesurée par FluPRO.

Au lieu de cela, les deux essais ont utilisé des «critères d'évaluation souples» pour revendiquer un effet du budésonide: dans l'essai PRINCIPLE, le délai de «récupération autodéclarée» était de 3 jours plus rapide (11 jours contre 14 jours); dans l'essai d'Oxford, le pourcentage d'hospitalisations OU de «visites de soins d'urgence» était significativement plus faible (2 contre 11 personnes), MAIS seule une personne était réellement hospitalisée et avait besoin d'oxygène.

Ces «résultats souples» sans «résultats difficiles» sont mieux expliqués par une combinaison de l'effet placebo (il n'y avait pas de placebo dans le groupe témoin) et d'une certaine suppression superficielle des symptômes «bien-être» par le budésonide (un corticostéroïde).

Dans l'essai d'Oxford, les personnes qui n'ont reçu aucun traitement (et aucun placebo) étaient un peu plus susceptibles de contacter un médecin, mais n'étaient pas en fait moins bien loties en termes de saturation en oxygène. Dans l'essai PRINCIPLE, les personnes recevant une résolution des symptômes «autodéclarée» du budésonide un peu plus tôt, mais elles n'étaient pas en fait mieux loties en termes d'hospitalisation ou d'admission aux soins intensifs.

Les deux essais ont débuté au début de 2020 et ont donc massivement surestimé la gravité du covid dans la population générale (ils ont supposé un taux d'hospitalisation de 20%). Dans l'essai d'Oxford, l'âge médian des «patients» (participants) n'était que de 45 ans, et leur valeur initiale de PCR ct était déjà très élevée de 32. Dans l'essai Principle, la plupart des «patients» (participants), au moins, étaient plus de 65 ans.





Conclusion : Les essais d'Oxford et de PRINCIPLE n'ont montré aucun avantage réel du budésonide en termes de critères d'évaluation durs. Leurs communiqués de presse étaient embellis et exagérés. De plus, les deux essais avaient des liens financiers avec AstraZeneca, le fabricant de budésonide.

Pourquoi la plupart des chercheurs, des médecins et des médias sont-ils tombés dans le piège? Parce que «Oxford», «Lancet» et «PRINCIPE». Les mêmes personnes ont déjà craqué pour les études frauduleuses sur le remdesivir , les anti-HCQ et les masques de l'OMS publiées dans le Lancet et le New England Journal of Medicine.

Néanmoins, dans l'essai PRINCIPLE, les participants recevant du budésonide avaient un risque combiné légèrement inférieur d'hospitalisation et de décès (8,5% contre 10,3%), d'administration d'oxygène (5,8% contre 8,4%) et d'admission aux soins intensifs (1,2% contre 2,2%). Ces différences n'étaient pas statistiquement significatives (trop peu d'événements), mais elles pourraient indiquer un effet positif du budésonide chez certains patients.



Remarque: les patients sont invités à consulter un médecin.