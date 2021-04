Le chef de guerre Macron devrait se rendre chez le dictateur Kagame en mai 2021

Selon Jeune Afrique, "le président français Emmanuel Macron doit se rendre au Rwanda dans les prochaines semaines. Le président français Emmanuel Macron a prévu de se rendre en visite officielle à Kigali entre avril et mai, pendant la période hautement symbolique de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Ce voyage reste toutefois tributaire de l'évolution de la pandémie de Covid-19."

Selon Africa Intelligence, il pourrait s'y rendre durant la première semaine de mai : "Si rien n'a encore été définitivement arrêté, l'Elysée et le Quai d'Orsay planchent sur une possible visite officielle d'Emmanuel Macron à Kigali la première semaine du mois de mai."

Il y sera bien sûr question de commémorer le génocide rwandais où la France est accusée de complicité de génocide durant l'ère Mitterrand. Depuis quelques années certaines personnalités politiques noires avaient été pressenties par la République pour assister aux commémorations rwandaises. Si le chef de guerre français devait se rendre officiellement au Rwanda, ce serait une grande première. En espérant que cela ne se fera pas sur le dos des victimes du génocide et du peuple voisin du Congo qui a souffert des "exactions" des troupes du régime de Kagame en représailles des extrêmistes hutus exfiltrés par la France en RDC en 1994.