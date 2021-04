Le chiffre caché des décès dus au confinement (The Spectator)

Le chiffre caché des décès dus au confinement Article originel : The hidden death toll of lockdown Par le Professeur Carl Heneghan The Spectator, 9.04.21

La dernière patiente que j'ai traitée avait 105 ans. Elle a traversé deux guerres mondiales, une dépression et au moins cinq pandémies. C'est un véritable honneur de traiter des centenaires. Ils m'apprennent beaucoup sur la vie : comment elle est et comment elle se termine. Je peux aussi détendre l'atmosphère avec mes patients de 80 ans en leur disant qu'ils sont encore jeunes. Il est courant d'entendre dire que la "société vieillissante" est une sorte de catastrophe pour le pays. Oui, les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé que jamais auparavant. S'agit-il vraiment d'une "bombe à retardement démographique" ? Je dirais plutôt que c'est la plus grande réussite de notre époque. Lorsque mon patient est né en 1915, l'espérance de vie moyenne était d'environ 55 ans. Grâce en grande partie à la vaccination, les années d'après-guerre ont fait passer l'espérance de vie à la naissance de 70 à un peu plus de 80. Nous sommes devenus plus efficaces dans le traitement des maladies cardiaques et d'autres maladies mortelles. Pour continuer à progresser, nous avons besoin d'une meilleure médecine et d'une meilleure science : pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui m'amène à mon travail quotidien.

Je suis professeur de médecine factuelle à l'université d'Oxford, mais je travaille le samedi en tant que médecin généraliste d'urgence. Cela me permet de voir les soins de santé des deux côtés. Les universitaires peuvent avancer des arguments théoriques en faveur de changements de politique, mais comment cela affecte-t-il la vie des patients ? Par exemple, les règles relatives aux visites dans les maisons de soins pour personnes âgées ont été assouplies il y a quelques semaines. Les infirmières me disent que cela a fait une énorme différence, non seulement pour le moral, mais aussi pour la santé de base. Les patients atteints de démence peuvent oublier de boire, et s'ils contractent une infection, ils peuvent facilement mourir de déshydratation. C'est pourquoi ils ont besoin que des personnes s'assoient avec eux autant que possible pour leur prodiguer des soins de base.