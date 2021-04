Le dernier fiasco de Macron sur le confinement (The Spectator)

À la veille du Nouvel An, Emmanuel Macron a promis à la France un renouveau économique d'ici le printemps. Annulez cela. À la place, alors que les services de réanimation sont saturés par une troisième vague de Covid, nous avons un nouveau voyant de confinement et un nouveau message du président : " Ne paniquez pas".

Plus d'un an après que le général Macron a pris le commandement personnel de la guerre contre le nouveau coronavirus, le programme de vaccination doit encore passer à la vitesse supérieure, les médecins menacent de trier les patients, abandonnant ceux qui ont peu d'espoir, et pourtant il n'y a eu aucun soupçon de contrition de la part du président.

Au lieu de cela, il a annoncé que nous allions être soumis à un autre ensemble de règles déroutantes qui, ensemble, constituent une sorte de "confinement", bien que Macron n'ait jamais utilisé ce mot.

On dit que Macron a tenu en échec les "enfermistes" qui demandaient un enfermement plus strict. Se fiant à son propre instinct d'épidémiologiste autodidacte, il a décidé d'un bouquet de mesures, dont une fermeture temporaire des écoles et des limitations sur les voyages et le commerce non essentiel. Il est difficile de voir comment cela peut faire une grande différence, mais peut-être est-ce destiné à être surtout théâtral. Quelque chose doit être fait, c'est déjà quelque chose.

Insistant sur le fait que les Français "ne doivent pas paniquer, nous n'avons pas perdu le contrôle", il a promis plus de lits de soins intensifs, plus de travail à distance et plus d'avantages pour les petites entreprises et les personnes en chômage technique. Donc, pas de reprise économique dans l'immédiat.

Le fiasco du marché européen des vaccins a été ostensiblement passé sous silence. Mais il semble que Macron ait enfin compris que les vaccins seront finalement la seule issue pour la France et peut-être pour sa propre carrière politique, à un an de l'élection présidentielle. "Vacciner, vacciner, vacciner", a déclaré Macron, soudainement sans équivoque. "Ils fonctionnent", a-t-il déclaré.

Il a reconnu des retards dans la vaccination mais a promis que dans les semaines à venir, les vaccinations s'accéléreraient. À partir du 16 avril, les vaccins seront disponibles pour toutes les personnes de plus de 60 ans. Le 15 mai, pour les plus de 50 ans. Et à la mi-juin, pour tous les autres. Les enseignants et les policiers seront prioritaires. Même les vétérinaires seront enrôlés dans l'armée des vaccinators, a promis Macron.

Macron s'est montré très à l'aise ce soir et, bien qu'il soit, comme le dit son père, un grand séducteur, il est clair qu'il lui reste encore des mois avant de vaincre le virus ou de convaincre les électeurs qu'il maîtrise la situation.

Alors qu'il a lancé les traditionnels appels à la solidarité et à la responsabilité, les Français en ont de plus en plus assez des restrictions imposées à leur vie. Avec l'amélioration de la météo, même les 90 000 policiers pourraient avoir du mal à les garder confinés.

Jonathan Miller tweete @lefoudubaron