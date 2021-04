Covid-19. Le Dr Sebastian Rushworth en s'appuyant sur une étude du Lancet, constate qu'une infection antérieure procure un degré élevé d'immunité durable, il n'y aurait donc pas de nécessité de vacciner les personnes déjà infectées

Covid : infection antérieure vs vaccination Article originel : Covid: Prior infection vs vaccination Par

Cela signifie que le risque de manquer un cas était très faible. Plutôt le contraire, en fait. Cela signifie qu'ils ont trouvé un grand nombre de cas asymptomatiques, ou, comme nous les appelons normalement en médecine, des personnes en bonne santé. Cela aurait pu poser un problème pour la comparaison des résultats de cette étude avec les essais vaccinaux, puisque ces derniers ne comptaient comme cas que les personnes dont le test PCR était positif et qui présentaient au moins un symptôme évocateur de la covid-19. Heureusement, ce n'est pas un problème, car cette étude a rassemblé et présenté des données sur la proportion de personnes ayant un test PCR ou un test d'anticorps positif qui présentaient réellement des symptômes, et la proportion de personnes qui n'en présentaient pas. Nous avons donc toutes les données dont nous avons besoin pour faire une comparaison avec les essais vaccinaux.

Des questionnaires ont été envoyés aux participants toutes les deux semaines pour leur demander s'ils avaient eu récemment des symptômes liés à la covid. Ils ont également été testés à intervalles réguliers par des tests PCR et des tests d'anticorps. L'objectif était d'effectuer un test PCR sur tous les participants toutes les deux semaines, et un test d'anticorps une fois par mois. En d'autres termes, les participants n'étaient pas seulement testés s'ils présentaient des symptômes. Ils étaient soumis à un dépistage continu de la covid.

Comme il s'agissait d'une étude sur le personnel de santé, plus de 80 % des participants étaient des femmes et, comme elle a été menée au Royaume-Uni, plus de 80 % étaient blancs. L'âge médian était de 46 ans et 75 % ne présentaient pas de problèmes de santé sous-jacents. En d'autres termes, les résultats s'appliquent principalement à des femmes blanches relativement jeunes et en bonne santé. C'est une bonne chose que les participantes aient été relativement jeunes et en bonne santé, car nous voulons comparer les résultats obtenus ici avec ceux des essais de vaccins, et les participantes à ces essais étaient également jeunes et en bonne santé. Le fait que l'étude ait porté principalement sur des femmes blanches ne devrait pas poser de problème, car rien ne permet de penser que les non-Blancs ou les hommes ont une capacité différente de celle des femmes blanches à développer une immunité après avoir contracté la covid.

Il s'agit d'une étude de cohorte menée au Royaume-Uni, qui a recruté 25 661 travailleurs hospitaliers du NHS et les a suivis pendant sept mois en moyenne. L'étude a été financée par le gouvernement britannique. Les participants ont été divisés en deux cohortes, une cohorte positive à la covid et une cohorte négative à la covid. Le but de l'étude était de voir quelle proportion de personnes dans chaque cohorte développait ensuite le covid-19. Les données ont été collectées au cours du second semestre de 2020.

Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une étude qui examine dans quelle mesure les gens sont effectivement réinfectés, et non d'autres études portant sur les anticorps. Une fois cette étude réalisée, nous pourrons comparer les résultats avec ceux des essais vaccinaux, et nous aurons enfin une estimation raisonnablement bonne de la question de savoir si une infection antérieure ou une vaccination confère un niveau d'immunité plus élevé, ou si les deux sont équivalents. C'est exactement ce que nous avons maintenant, grâce à une étude publiée récemment dans The Lancet .

Les anticorps sont un marqueur "de substitution". Nous pensons qu'ils peuvent nous dire quelque chose d'utile, mais nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs. C'est un peu comme si on regardait la proportion de la population qui souffre d'hypertension artérielle au lieu de regarder la proportion de personnes qui ont des accidents vasculaires cérébraux. Nous ne savons pas vraiment si la présence d'anticorps après une infection signifie qu'une personne est immunisée, ou si l'absence d'anticorps signifie qu'une personne a perdu son immunité. En fait, nous ne savons toujours pas vraiment si les anticorps jouent un rôle significatif dans la lutte contre le covidium ou non. La corrélation n'est pas toujours la causalité. Les anticorps semblent être un bon marqueur d'une infection antérieure, mais cela ne signifie pas qu'ils ont un rôle causal dans la prévention d'une réinfection.

Depuis le début de la pandémie de la Covid, l'un des grands sujets de discussion a été de savoir si l'infection entraîne une immunité durable. Depuis l'avènement des vaccins, cette question s'est élargie et l'on s'est demandé si une infection ou une vaccination antérieure conférait un degré d'immunité plus élevé.

Au cours des 2 047 113 jours de suivi dans le groupe covid positif, il y a eu 78 cas de covid-19 symptomatique (c'est-à-dire un test positif + au moins un symptôme).

Au cours des 2 971 436 jours de suivi dans le groupe covid négatif, il y a eu 1 369 cas de covid-19 symptomatique.

Cela correspond à une réduction du risque relatif de 92 %. À titre de comparaison, l'essai du vaccin Pfizer a rapporté une réduction de 95%, l'essai Moderna une réduction de 94%, l'essai Astra-Zeneca une réduction de 70% et l'essai Johnson&Johnson une réduction de 67%.

Donc, à première vue, l'infection préalable est équivalente aux vaccins Pfizer et Moderna en termes de niveau de protection offert, et bien meilleure que le vaccin Astra-Zeneca et le vaccin J&J. À la lumière de ces éléments, il semble tout à fait inutile que les personnes ayant eu la covid soient vaccinées. En fait, si l'objectif des gouvernements est d'amener leurs populations à l'immunité collective le plus rapidement possible, il serait plus logique de dire aux personnes qui ont eu la covid-19 qu'elles n'ont pas besoin de se faire vacciner. Vacciner les personnes qui ont déjà eu la covid-19 signifie retarder la vaccination des personnes qui ne l'ont pas eu, ce qui retarde l'apparition de l'immunité collective.



Il y a un problème potentiel à prendre le chiffre de 92% pour argent comptant, en particulier par rapport aux résultats des essais vaccinaux, c'est qu'il s'agit d'une étude d'observation, et non d'un essai randomisé, et qu'il existe donc un risque important de confusion. Par exemple, il se pourrait facilement que les personnes qui avaient déjà contracté la covid au début de l'étude soient celles qui présentaient le plus grand risque d'exposition. Peut-être s'agissait-il, de manière disproportionnée, de travailleurs de première ligne, s'occupant de patients atteints de la maladie. Dans ce cas, elles seraient disproportionnellement plus susceptibles d'être à nouveau exposées au covid au cours de l'étude que les personnes du groupe négatif au covid. Si tel était le cas, la réduction du risque semblerait plus faible qu'elle ne l'est réellement.

À l'inverse, il se peut que les personnes positives à la covid au début de l'étude travaillaient de manière disproportionnée dans des zones qui ont été durement touchées lors de la première vague et qui avaient donc déjà acquis un haut niveau d'immunité de la population au moment de la deuxième vague. Ces zones n'ont donc été que faiblement touchées lors de la deuxième vague. Cela signifierait que les participants qui étaient négatifs au début de l'étude travailleraient de manière disproportionnée dans des zones qui n'avaient pas été très touchées lors de la première vague, et qui seraient donc probablement plus touchées lors de la deuxième vague. Si c'était le cas, le groupe négatif à la covidine serait finalement plus exposé à la covidine pendant l'étude que le groupe positif à la covidine, ce qui ferait paraître la réduction du risque plus importante qu'elle ne l'est.



Les chercheurs ont tenté de corriger les facteurs de confusion dans la mesure de leurs possibilités et ont obtenu une réduction du risque modifiée de 93 %. Mais la correction des facteurs de confusion est en fait une sorte de jeu de devinettes. Ce n'est pas une technique très fiable. Et pour tous les facteurs de confusion qui sont connus et qui peuvent être corrigés, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas connus et qui ne peuvent pas être corrigés.

Cela dit, une réduction du risque de 92 % ou 93 % est une réduction énorme, pas très éloignée de la différence de taux de cancer du poumon observée entre les fumeurs et les non-fumeurs, donc même si des facteurs de confusion inconnus font monter ou descendre les résultats, il est clair qu'une infection antérieure procure un degré élevé d'immunité.

