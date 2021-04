Le gouverneur de Floride publie un décret interdisant aux entreprises d'exiger des "passeports vaccinaux" (AP)

Le gouverneur de Floride publie un décret interdisant aux entreprises d'exiger des "passeports vaccinaux". Article originel : Florida governor issues order banning businesses from requiring ‘vaccine passports’ Associated Press / PBS,

Économie 2 avril 2021 19:24 PM EDT

TALLAHASSEE, Fla. (AP) - Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a publié vendredi un décret interdisant aux entreprises de demander aux clients de prouver qu'ils ont été vaccinés contre la COVID-19 pour obtenir un service.

Le gouverneur républicain avait déjà annoncé son intention de publier un décret interdisant les "passeports vaccinaux". Son action a également interdit à toute agence gouvernementale en Floride de délivrer de tels documents dans le but de fournir une preuve de vaccination.

Dans son décret, DeSantis affirme que "les passeports de vaccination réduisent la liberté individuelle et porteront atteinte à la vie privée des patients."

À compter de maintenant, les entreprises de Floride n'ont plus le droit d'exiger de leurs clients qu'ils fournissent des documents attestant de leur vaccination contre la COVID-19 pour entrer dans une entreprise ou se faire servir.

Mais l'ordonnance n'empêche pas les entreprises telles que les restaurants et les magasins de détail de mettre en place des protocoles de dépistage et d'autres mesures recommandées par les autorités sanitaires de l'État et fédérales...

