Le lapsus de Macron sur le faible nombre de malades atteint de la Covid en réanimation (Vidéos)

Lors de son intervention télévisée du 31.03.21, où il a fait l'apologie de la solution vaccinale et étendu le confinement avec fermeture des écoles, le président de la République française a fait un lapsus que peu de personnes ont relevé. Il a déclaré en lisant à l'évidence sur son prompteur qu'il y avait "28 malades du Covid à l'hôpital" (vidéo ci-dessous à partir de 6'40"). Lapsus qui vient détruire tous les arguties de son discours pour justifier l'extension du confinement et la nécessité d'imposer le vaccin à tous. Ce qui s'appelle se faire un croque en jambe rhétorique.



"Je veux ce soir saluer à nouveau, en votre nom à tous, l'action remarquable de nos soignants et en particulier les équipes de réanimation et de soins critiques qui secteurs publiques comme secteurs privés agissent main dans la main, mutualisent les équipes, innovent, non seulement pour soigner les 28 malades du Covid à l'hôpital mais aussi pour transformer les salles d'opérations en salles de réanimation..."



A noter que le texte en sous-titre a supprimé le chiffre "28" pour ne garder que les termes "les malades" (à 7'04" sur la vidéo ci-dessous).