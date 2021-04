Le PDG de Pfizer : une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 sera "probablement" nécessaire d'ici un an ainsi qu'une revaccination chaque année suivante (The Hill)

Le PDG de Pfizer : une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 sera "probablement" nécessaire d'ici un an.

Article originel : Pfizer CEO: Third dose of COVID-19 vaccine 'likely' needed within 1 year

The Hill, 15.04.21



Note de SLT : une déclaration du PDG de Pfizer lors d'un meeting officiel qui vient corroborer les prédictions de Bill Gates dès l'été 2020 avant même la mise au point des vaccins. A l'évidence ce sera le jackpot pour Big Pharma, enfin ceux qui survivent à la guerre des vaccins.