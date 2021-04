Le Ramadan n'apporte aucun soulagement au Yémen, les Saoudiens bloquent les organisations caritatives et les Turcs lâchent des mercenaires étrangers (MintPress News)

Le Ramadan n'apporte aucun soulagement au Yémen, les Saoudiens bloquent les organisations caritatives et les Turcs lâchent des mercenaires étrangers

Article originel : Ramadan Brings No Relief for Yemen as Saudis Block Charities and Turks Unleash Foreign Mercanaries

Par Ahmed Abdulkareem*

MintPress News, 21.04.21

Tout comme elle a transféré des mercenaires de Syrie vers les zones de conflit en Libye et en Azerbaïdjan, la Turquie - capitale financière et spirituelle des Frères musulmans - fait maintenant de même dans la région pétrolifère de Marib au Yémen.

Des hommes de tribu alliés aux Houthis patrouillent sur une ligne de front près du village d'Al-Jadafer à Marib, le long de la frontière du gouvernorat avec Al-Jawf, le 6 septembre 2020. Ali Owidha | Centre de Sana'a

SANA'A, YEMEN - Adel al-Hajajji est un homme fier mais, avec une femme enceinte et trois jeunes bouches à nourrir, il ne peut pas se permettre d'attendre un miracle. Au lieu de cela, il s'est mis à errer dans les rues de Sanaa, ramassant des bouteilles d'eau en plastique usagées pour les vendre au centre de recyclage situé près de sa maison à Al-Rawdah. Ses maigres gains lui permettent tout juste d'offrir à sa famille un modeste iftar, le repas du soir qui marque la fin du jeûne de la journée pendant le mois de Ramadan. Le repas se compose généralement de pain et d'eau, mais il arrive que des voisins apportent du Saltah, le plat national yéménite à base de riz et de pommes de terre, auquel on ajoute de la viande en période de prospérité.

Avant la guerre, Adel était relativement bien loti, avec un emploi stable au gouvernement. Il jeûnait pendant le Ramadan sans se demander d'où viendrait son prochain repas. En 2015, lorsque les Saoudiens ont envahi le pays et que la nourriture est devenue plus difficile à trouver, il a commencé à recevoir des repas du Ramadan grâce aux œuvres de charité musulmanes de riches mécènes du Golfe. Cette année, cependant, Adel dit que ces organismes de bienfaisance lui ont dit qu'ils ne pouvaient plus faire de dons au Yémen en raison du blocus et de la répression subséquente des autorités saoudiennes, qui affirment que les dons pourraient tomber entre les mains des Houthis. Le Royaume a redoublé d'efforts pendant le Ramadan pour endiguer la vague de dons caritatifs sous le prétexte d'unifier les efforts de secours sous l'égide du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman. Bien entendu, l'aide qui arrive n'atteint pas les zones les plus peuplées du Yémen, qui sont sous le contrôle des Houthis, ce qui fait que la majeure partie du pays est effectivement privée d'aide.

Pas de retour pour le Ramadan Pour aggraver la situation, le gouvernement saoudien a interdit à des milliers d'expatriés yéménites de rentrer au Yémen pour retrouver leur famille pendant le ramadan et d'apporter avec eux l'argent qu'ils ont gagné en travaillant à bas salaire dans le secteur de la construction et à d'autres tâches pénibles pour les riches du Royaume. Depuis le 24 mars, le Royaume maintient en détention au point de passage d'al-Wadiah des centaines d'expatriés yéménites qui tentent de rentrer chez eux, sous prétexte que leurs 4x4 sont interdits de passage à la frontière car ils pourraient être utilisés dans des combats.

Des vidéos partagées sur les médias sociaux montrent des files massives de pick-ups et de SUV incapables de se déplacer et des rapports font état d'une propagation rapide de la Covid-19 parmi les centaines de familles détenues à la frontière.

L'Autorité de régulation des transports terrestres, basée à Sanaa, a déclaré samedi dans un communiqué que près de 2 000 véhicules appartenant à des familles qui tentaient de rentrer chez elles depuis l'Arabie saoudite étaient retenus à Al-Wadiah depuis plus de 20 jours. Des informations ont également fait état d'abus généralisés de la part des autorités saoudiennes, qui sont accusées d'avoir frappé les automobilistes bloqués avec des matraques électriques lorsqu'ils ont tenté d'organiser une veillée le 5 avril pour protester contre leur détention.

Frontière du Yémen. Des rangées de 4x4 alignés sur des kilomètres au passage d'al-Wadiah entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Photo | Yazan

Même l'organisation de défense des droits de l'homme SAM, basée à Genève, qui critique souvent l'Arabie saoudite avec légèreté, s'est exprimée sur la situation. L'organisation a affirmé que les autorités saoudiennes faisaient chanter les familles détenues à al-Wadiah, les obligeant à vendre leur 4x4 pour quelques centimes d'euro avant de pouvoir rejoindre leur famille au Yémen.

Le pétrole retient l'attention du monde Malgré l'ampleur de la catastrophe humanitaire dans le pays, la communauté internationale, y compris l'ONU, s'est surtout intéressée à la prise de contrôle imminente par les Houthis de la province de Marib, riche en pétrole. Comme le dit Adel al-Hajajji, "la vie des Yéménites devient soudainement la préoccupation de la communauté internationale, en particulier des Etats-Unis et de leurs alliés, quand il s'agit de pétrole, comme d'habitude." Le 18 mars, le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné les Houthis pour avoir tenté de déloger la coalition dirigée par l'Arabie saoudite de Marib, affirmant qu'ils avaient violé un cessez-le-feu que la coalition n'a même pas commencé à respecter, selon des rapports locaux. Linda Thomas Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, a affirmé que "l'offensive des Houthis à Marib continue de coûter la vie à des Yéménites - y compris à des personnes déplacées à l'intérieur du pays." Les Houthis ont publié leur propre déclaration en réponse, affirmant notamment que "le Conseil de sécurité et les États-Unis doivent condamner les meurtriers du peuple yéménite, et non les exalter."

La bataille pour le contrôle de Marib fait toujours rage, même pendant le Ramadan. Les forces saoudiennes ont réussi à ralentir l'avancée des Houthis et de leurs alliés dans la région d'al-Zour, dans l'est de la province, où se trouve un camp tentaculaire de personnes déplacées. Ali Mohammed Ta'iman, gouverneur de la province de Marib, a accusé les forces saoudiennes d'utiliser les réfugiés comme boucliers humains, ajoutant qu'elles ont refusé toutes les tentatives visant à permettre aux réfugiés de se déplacer vers des zones plus sûres. Le bureau des médias de l'armée yéménite, loyale aux Houthis, a publié une vidéo montrant des véhicules militaires de la coalition saoudienne à l'intérieur du camp.

Alors que les Houthis se rapprochent, les forces saoudiennes montrent de plus en plus leur désespoir. Dans un geste qui reflète les accusations portées contre le Royaume dans des endroits comme la Syrie et la Libye, des rapports locaux indiquent que l'Arabie saoudite a récemment renforcé ses rangs à Marib avec des mercenaires salafistes amenés des champs de bataille d'Azerbaïdjan, de Libye et de Syrie, des combattants connus pour leur utilisation efficace des drones turcs armés.



La Turquie et les Frères musulmans s'en mêlent Les combattants étrangers, qui sont depuis longtemps un élément essentiel des conflits par procuration au Moyen-Orient, combattent sous la bannière du parti Al-Islah, la branche yéménite des Frères musulmans. Juste avant le Ramadan, un groupe important de mercenaires syriens serait arrivé à Marib. Un responsable houthi a déclaré à MintPress que la plupart des combattants ont traversé la mer depuis les ports de Somalie, tandis que d'autres ont franchi la frontière du Yémen depuis l'Arabie saoudite. "Beaucoup d'entre eux ont été tués et blessés dans des confrontations directes, par des missiles balistiques et par des attaques de drones". Le fonctionnaire a poursuivi en disant que des drones de fabrication turque ont déjà été repérés participant aux combats. En mars, un drone turc armé Karayel a été abattu à al-Jawf, une zone adjacente à Marib.

Tout comme elle a transféré des mercenaires syriens dans les zones de conflit en Libye et en Azerbaïdjan, la Turquie - capitale financière et spirituelle des Frères musulmans - fait maintenant de même dans la région pétrolifère de Marib, au Yémen. Des sources de l'Islah et des Houthis ont déclaré à MintPress que l'Arabie saoudite et la Turquie coopèrent à Marib, le dernier bastion important au Yémen de l'Arabie saoudite et des Frères musulmans. Habituellement à couteaux tirés sur le plan politique, les sources indiquent que les dirigeants du parti Islah ont travaillé avec le Qatar, autre bastion des Frères musulmans, pour servir de médiateur entre l'Arabie saoudite et la Turquie, en utilisant leur désir commun de conserver une influence au Yémen comme carotte pour un rapprochement. Dans une récente déclaration peu caractéristique du gouvernement turc, le ministère turc des affaires étrangères a déclaré que "la Turquie se tient aux côtés de l'Arabie saoudite et de son peuple contre les attaques des Houthis qui visent les installations pétrolières saoudiennes".

Les Houthis, pour leur part, ne s'inquiètent pas de la perspective d'une intervention turque. Abdul Wahab al-Mahbashi, membre du conseil politique d'Ansar Allah, a déclaré que la Turquie s'appuiera probablement sur des mercenaires, à l'instar de ses interventions en Libye et dans le Haut-Karabakh (Azerbaïdjan). "L'invasion du Yémen n'aura pas une fin heureuse pour Erdogan lui-même ainsi que pour le gouvernement et l'armée du pays", a-t-il insisté. En juin dernier, MintPress a révélé qu'Ankara avait commencé à envoyer des conseillers, des experts et des armes turcs à Marib et recrutait des mercenaires libyens et syriens pour le combat, promettant des salaires élevés et une victoire facile. Aujourd'hui, près d'un an plus tard, l'intervention turque s'est intensifiée à la suite de la réconciliation du président Recep Erdogan et du roi Salman en novembre dernier, avant le sommet du G20.

Mercenaires, drones et bombes Le Centre de documentation des violations dans le nord de la Syrie, un groupe local qui suit et signale les violations des droits de l'homme, a publié un rapport indiquant que les services de renseignement turcs avaient chargé le chef djihadiste syrien Kamal Taha Al-Faihan, surnommé Abu Faisal Al-Mujahid, de recruter des combattants syriens à envoyer au Yémen. Selon le rapport, les combattants se sont vu offrir 2 500 dollars par mois ; 100 dollars de cette somme seraient déduits pour les frais de documents, les combattants recevraient 400 dollars en espèces au départ, et les 2 000 dollars restants seraient versés à leur famille après leur départ pour le Yémen.

Des rapports locaux et des fuites audios indiquent que la Turquie applique la même stratégie de recrutement à Marib. Le média syrien Shaam Times a rapporté que 300 combattants syriens ont déjà rejoint les rangs de la milice al-Islah ; et l'agence yéménite North Press, citant une source au sein du groupe extrémiste armé syrien Sultan Suleiman Shah, a rapporté que l'Armée nationale syrienne, un autre groupe militant armé soutenu par la Turquie, "travaille depuis des semaines à la préparation de dizaines de militants à envoyer au Yémen".

Pendant ce temps, ni le Ramadan ni l'espoir que le président étatsunien Joe Biden fasse marche arrière n'ont offert un répit à l'assaut des avions de guerre de la coalition saoudienne. Plusieurs civils, dont deux enfants, ont été tués mercredi dernier dans un bombardement saoudien à Saada, un jour seulement après que Joe Biden eut annoncé qu'il allait procéder à des ventes d'armes d'un montant de plus de 23 milliards de dollars aux Émirats arabes unis, un acteur clé de la guerre au Yémen. Human Rights Watch a décrit cette décision comme le fait que les États-Unis "reviennent sur la promesse du président Joe".

* Ahmed AbdulKareem est un journaliste yéménite basé à Sanaa. Il couvre la guerre au Yémen pour MintPress News ainsi que pour les médias yéménites locaux.