Le risque de souffrir d'un grave caillot sanguin après un vaccin d'AstraZeneca a doublé en quinze jours (The Telegraph)

Le risque de souffrir d'un grave caillot sanguin après un vaccin d'AstraZeneca a doublé en quinze jours. Article originel : Risk of suffering serious blood clot after AstraZeneca jab doubles in fortnight Par Sarah Knapton, Rédactrice scientifique The Telegraph, 22.04.21

Le risque de souffrir d'un grave caillot sanguin après le vaccin d'AstraZeneca a doublé en quinze jours, selon de nouveaux chiffres, mais le régulateur britannique a déclaré que les avantages l'emportaient toujours sur les risques pour la grande majorité des gens.

Les nouvelles données de la Medical Healthcare products and Regulatory Agency (MHRA) montrent que les cas sont passés de 79 à 168 depuis le 8 avril, et les décès de 19 à 32.

Le risque de contracter un caillot sanguin est également passé de un sur 250 000 à environ un sur 126 600, soit une augmentation de quatre sur un million à 7,9 sur un million.

Au début du mois, le Comité conjoint pour les vaccinations et l'immunisation (JCVI) a conseillé de proposer aux moins de 30 ans une alternative au vaccin d'Oxford, car le risque ne l'emporte plus sur les avantages pour les plus jeunes.

Une source proche du JCVI a déclaré que le comité examinerait attentivement les nouvelles données cette semaine, afin d'évaluer si le risque valait toujours les avantages pour les groupes plus âgés, maintenant que le risque de contracter un caillot sanguin a augmenté.

Cependant, certains experts ont averti que les cas supplémentaires pourraient être le résultat d'un "biais de l'observateur", c'est-à-dire que davantage de personnes ont signalé des cas depuis que le problème a été mis en lumière.

Adam Finn, professeur de pédiatrie à l'université de Bristol, a déclaré : "Le public et les cliniciens de tout le pays sont maintenant très sensibilisés à ce syndrome et les cas sont signalés de manière fiable et rapide, mais il y a aussi des cas qui se sont produits auparavant et qui sont maintenant reconnus et signalés également.

"Je m'attends à ce que le nombre réel de cas par million de doses de vaccin devienne clair assez rapidement, au fur et à mesure que ces rapports se stabilisent, mais il est déjà clair que cela va rester un événement très rare."

Jeudi, la MHRA a insisté sur le fait que les avantages l'emportaient toujours sur les risques, et a déclaré que bien que le taux d'incidence ait augmenté, le nombre de cas restait extrêmement faible étant donné que plus de 23 millions de doses du vaccin AstraZeneca ont été administrées.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré : "Plus de 43 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont maintenant été administrées au Royaume-Uni, sauvant des milliers de vies grâce au plus grand programme de vaccination qui ait jamais eu lieu dans ce pays.

"Aucun médicament ou vaccin efficace n'est sans risque. Ces types spécifiques de caillots sanguins avec un faible taux de plaquettes signalés après l'administration du vaccin d'AstraZeneca restent extrêmement rares et peu susceptibles de se produire. Les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur les risques pour la grande majorité des personnes.

"Il est toujours d'une importance vitale que les personnes se fassent vacciner lorsqu'elles sont invitées à le faire".

Toutefois, la MHRA a exhorté les personnes à consulter d'urgence un médecin si elles ressentent un mal de tête sévère à partir d'environ quatre jours après la vaccination, qui ne s'atténue pas avec des analgésiques et qui s'aggrave lorsqu'elles s'allongent ou se penchent.

Ils ont également conseillé de demander de l'aide si les maux de tête s'accompagnaient de troubles de la vision, de confusion, de difficultés d'élocution, de faiblesse, de somnolence ou de convulsions.

Il a également été demandé aux personnes de faire attention à une éruption cutanée ressemblant à une petite ecchymose ou à un saignement sous la peau, à un essoufflement, à une douleur thoracique, à un gonflement des jambes et à une douleur persistante à l'estomac.