Le sort s'acharne-t-il sur AstraZeneca ?

Au cours de la période d'avril 2020 à décembre 2020, les effets indésirables enregistrés ont fluctué dans un couloir allant de 9 418 à 12 567 déclarations, en moyenne 10 847 effets indésirables ont été enregistrés au cours de chacun de ces mois. En janvier 2021, ce nombre est passé à 27 242. En février 2021 et mars 2021, le nombre d'événements indésirables signalés était de 52 183 et 52 165, respectivement, soit une multiplication par cinq des événements indésirables au cours des deux derniers mois par rapport à la moyenne de l'année 2020 de Corona.

Ci-dessous : les derniers chiffres du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) des CDC (États-Unis).

Comme un malheur n'arrive jamais seul, les ouvriers d'une usine de Baltimore aux USA produisant les deux vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson ont fait une erreur en mélangeant les deux produits des deux vaccins. Résultat des courses : "AstraZeneca a été expulsée de l'usine" selon The Telegraph.

"AstraZeneca est expulsé d'une usine étatsunienne à la suite d'une erreur qui a détruit 15 millions de doses de vaccin".



Les États-Unis arrêtent la production de vaccins AstraZeneca dans une usine de Baltimore suite à une confusion. AstraZeneca a été expulsé d'une usine de production à Baltimore après une confusion qui aurait contaminé 15 millions de doses d'un vaccin contre le coronavirus produit par Johnson & Johnson. Le vaccin d'Oxford/AstraZeneca doit encore obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration étatsunienne, mais sa production a commencé dans l'attente du feu vert. Il était produit par un sous-traitant dans une usine exploitée par Emergent BioSolutions à Baltimore. L'usine fabriquait également les vaccins de Johnson & Johnson et les ouvriers de l'usine ont mélangé les ingrédients par erreur. En conséquence, 15 millions de doses du vaccin produit par Johnson & Johnson, qui a été approuvé par la FDA, ont dû être détruites. Johnson & Johnson va désormais assumer l'entière responsabilité de la production de son vaccin dans l'usine. Le géant pharmaceutique, qui a promis de livrer 100 millions de doses de son vaccin à injection unique aux États-Unis d'ici la fin du mois de mai, a déclaré qu'il allait déployer du personnel supplémentaire dans l'usine de Baltimore. Le vaccin d'AstraZeneca sera produit ailleurs aux États-Unis, a indiqué le ministère étatsunien de la santé et des services sociaux. L'emplacement n'a pas été divulgué..." (Traduction SLT)

Pis, on apprend que le Dr Fauci, grand manitou des Coronavirus et de la Covid, a déclaré, toujours selon le Telegraph, que les Etats-Unis n'auraient probablement pas besoin du vaccin AstraZeneca pour faire face à l'épidémie :

"Anthony Fauci, le principal expert étatsunien en matière de maladies infectieuses, a émis des doutes quant à la nécessité pour les États-Unis d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca, compte tenu des contrats déjà signés avec d'autres fabricants. "Mon sentiment général est que, compte tenu des relations contractuelles que nous avons avec un certain nombre de sociétés, nous avons suffisamment de vaccins pour répondre à tous nos besoins sans faire appel à AstraZeneca", a-t-il déclaré la semaine dernière.

"Si vous regardez le nombre (de doses) que nous allons recevoir... il est probable que nous puissions faire face à toute augmentation dont nous aurions besoin, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude", a-t-il déclaré à Reuters." (Traduction SLT)