Covid-19. Selon les études de séroprévalence, le taux de létalité mondiale de l'infection est d'environ 0.15 %, d'après un article de l'European Journal of Clinical Investigation

Rapprochement des estimations de la propagation mondiale et des taux de létalité des infections de la COVID- 19 : un aperçu des évaluations systématiques

Article originel : Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: An overview of systematic evaluations

Par John P A Ioannidis

Eur J Clin Invest. 2021;51:e13554.



Note de SLT : Rappelons que les études d’anticorps sous-estiment les sujets immunisés contre la Covid et surestiment le taux de létalité. Le taux de létalité de la Covid pourrait donc être encore plus bas.

Résumé

Contexte : Les estimations de la propagation communautaire et du taux de létalité de l'infection (IFR) du COVID-19 ont varié selon les études. Les efforts visant à synthétiser les preuves aboutissent à des conclusions apparemment divergentes.

Méthodes : Des évaluations systématiques d'études de séroprévalence qui n'avaient pas de restrictions basées sur le pays et qui estimaient soit le nombre total de personnes infectées et/ou les IFRs agrégés ont été identifiées. Des informations ont été extraites et comparées sur les critères d'éligibilité, les recherches, la quantité de preuves incluses, les corrections/ajustements de la séroprévalence et du nombre de décès, les synthèses quantitatives et le traitement de l'hétérogénéité, les principales estimations et la représentativité globale.

Résultats : Six évaluations systématiques étaient éligibles. Chacune a combiné les données de 10 à 338 études (9-50 pays), en raison de critères d'éligibilité différents. Deux évaluations présentaient des défauts manifestes dans les données, des violations des critères d'éligibilité énoncés et des critères d'éligibilité biaisés (par exemple l'exclusion des études avec peu de décès) qui gonflaient systématiquement les estimations de l'IFR. L'examen des méthodes de synthèse quantitative a également révélé plusieurs difficultés et biais. La représentativité mondiale était faible, 78 % à 100 % des preuves provenant d'Europe ou des Amériques ; les deux évaluations les plus problématiques n'ont pris en compte qu'une seule étude provenant d'autres continents. En tenant compte de ces mises en garde, quatre évaluations se sont largement accordées sur leurs principales estimations finales de la propagation mondiale de la pandémie, et les deux autres évaluations seraient également d'accord après correction des défauts et biais manifestes.