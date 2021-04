Le variant du virus "britannique" n'est pas plus mortel (SPR)

Depuis janvier, plusieurs études ont affirmé que la variante du coronavirus «britannique» est plus mortelle que le virus d'origine («Kent Covid est jusqu'à 100% plus mortel que le virus d'origine»). Presque tous les médias et presque tous les experts supposés ont amplifié cette affirmation. En revanche, SPR et quelques autres groupes de recherche indépendants ont noté que ces allégations reposaient sur des preuves très faibles .

Une nouvelle étude de Public Health England confirme désormais que la variante britannique n'est pas plus mortelle que le virus d'origine. L'étude affirme cependant que la variante britannique augmente le risque d'hospitalisation de 30%. Mais ce chiffre est également basé sur de faibles preuves et est très probablement un artefact statistique, car l'influence de l'âge, des comorbidités et des effets saisonniers est beaucoup plus grande.

Il est vrai que de nouvelles variantes du nouveau coronavirus remplacent les variantes précédentes dans la plupart des pays (voir covariants.org ), mais cet effet est bien connu des virus grippaux saisonniers, et il ne nécessite ni augmentation de la virulence ni de l'infectiosité intrinsèque du virus: sinon , la grippe saisonnière deviendrait de plus en plus contagieuse et mortelle à chaque saison (ce qu'elle ne fait pas). De plus, cet effet est indépendant de toute mesure, y compris les masques.

Néanmoins, certaines des nouvelles variantes de coronavirus - notamment la variante `` sud-africaine '' - commencent à montrer une évasion immunitaire partielle, comme il fallait s'y attendre. Certains anticorps monoclonaux ne parviennent déjà pas à neutraliser certaines des nouvelles variantes, et la plupart des vaccins atteignent également une neutralisation plus faible . Les sociétés pharmaceutiques y répondront en créant de nouvelles combinaisons d'anticorps thérapeutiques et en mettant à jour leurs vaccins contre les coronavirus (une activité de plusieurs milliards de dollars ).

En fait, en mars 2021, le nouveau coronavirus a réussi à échapper à deux des trois principales classes d'anticorps. Si une nouvelle souche parvient à échapper aux trois principales classes d'anticorps, cela «constituerait un développement inquiétant et devrait être surveillé de près». ( Greaney et al. ) C'est une raison de plus pour laquelle les progrès du traitement précoce et prophylactique sont si importants.

Certes, anticorps évasion immunitaire ne évasion immunitaire complète signifie pas nécessairement, que le système immunitaire a des moyens supplémentaires pour lutter contre les infections, y compris les cellules T célèbres ..,.