Les anti-vaccins utilisent abusivement les données fédérales pour affirmer à tort que les vaccins contre la COVID sont dangereux (Vice News)

Note de SLT : Nous ne sommes pas anti-vaccins mais face à une nouvelle technologie de vaccins à ARN testés en à perine 6 mois quand il en faut usuellement 5 à 10 ans pour les vaccins classiques, nous avons décidé de surveiller et de publier avec une fréauence hebdomadaire les bases de données sur les effets secondaires de ces vaccins. D'autant plus que des experts éminents s'accordent ( NHS , CDC , ou bien à l'université de Stanford repris par l'OMS ) à dire que les taux de mortalité de la Covid sont minimes pour les moins de 70 ans. A noter que les décès par thrombo-embolie post-vaccinale actuellement bien répertoriés bien que très rares ne sont pas anodins puisqu'un certain nombre de pays ont décidé de suspendre les vaccins soit-disant en cause. Cela s'appelle le principe de précaution . Nous publions une traduction de cet article car il est tout de même important de signaler que les décès survenus après vaccination ne sont pas forcément liés à la vaccination tout comme les décès chez des personnes âgées atteintes de la Covid avec une comorbidité importante ne sont pas forcément liés à la Covid. Mais il semble bien que certains aient un "principe de précautions" à géométrie variable.

Les anti-vaccins utilisent abusivement les données fédérales pour affirmer à tort que les vaccins contre la COVID sont dangereux Article originel : Anti-Vaxxers Misuse Federal Data to Falsely Claim COVID Vaccines Are Dangerous Par Anna Merlan et Shayna Love Vice News, 3.02.21

En 2004, l'anesthésiste James Laidler a soumis un rapport alarmant au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Laidler a écrit qu'après avoir reçu son vaccin annuel contre la grippe, ses muscles ont commencé à grossir, sa peau est devenue verte et il s'est transformé en l'incroyable Hulk.

L'intention de Laidler n'était pas d'informer les autorités gouvernementales d'un effet secondaire dangereux, mais de montrer qu'il faut être prudent dans l'interprétation des données trouvées dans le VAERS, le programme national de surveillance de la sécurité des vaccins géré par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



La VAERS est un système de surveillance à déclaration passive, et les personnes qui y participent peuvent être des médecins et des prestataires de soins de santé, mais aussi toute personne ayant reçu un vaccin, les membres de sa famille ou même des avocats. (Ce système est différent du Vaccine Safety Datalink des CDC, qui est limité aux professionnels de la santé et exige davantage de documentation pour les soumissions).

Le CDC a eu le mérite de contacter Laidler et de lui demander la permission de retirer le rapport, ce qu'il a accepté. "Si je n'avais pas accepté, le rapport serait toujours là, montrant que n'importe quelle allégation peut faire partie de la base de données, aussi scandaleuse ou improbable soit-elle", a-t-il écrit à l'époque.

Depuis sa création en 1988, les groupes anti-vaccins ont sélectionné les données du VAERS et les ont sorties de leur contexte pour démontrer les dangers supposés des vaccins. Aujourd'hui, alors que plusieurs vaccins contre la COVID-19 sont administrés et que l'hésitation à se faire vacciner et la désinformation sont en hausse dans le monde entier, la VAERS est à nouveau utilisé par ces mêmes groupes - ainsi que par une série de nouveaux acteurs malveillants - pour affirmer que divers vaccins provoquent des effets secondaires graves tels que la paralysie de Bell, des hospitalisations ou la mort. (Un examen par les CDC des données de sécurité à ce jour a révélé cette semaine que la paralysie de Bell n'est pas plus fréquente dans les populations vaccinées contre la COVID que dans celles qui ne le sont pas ; le taux de décès ou d'autres complications de santé graves n'est pas non plus plus élevé).



Prenez l'exemple d'Alex Berenson, ancien journaliste du New York Times et actuel troll du COVID à plein temps, qui est récemment passé de la minimisation de la maladie à l'alarmisme sur les vaccins. Il a utilisé les données du VAERS pour suggérer que le vaccin contre la COVID provoque une augmentation des problèmes pendant la grossesse, notamment la mortinatalité, l'accouchement prématuré et les anomalies du rythme cardiaque fœtal. (Il affirme également qu'une mortinatalité à 28 semaines est "rare", ce qu'un coup d'œil extrêmement rapide aux données montre comme étant faux. Les mortinaissances ont diminué depuis les années 1940, selon le CDC, mais 1 grossesse sur 160 se termine toujours par une mortinaissance). Comme les femmes enceintes ne sont pas incluses dans les essais cliniques des vaccins, la décision de se faire vacciner ou non par la COVID a été plus compliquée pour ces populations. Néanmoins, le CDC indique que les femmes enceintes qui remplissent les conditions requises pour recevoir le vaccin "peuvent choisir de se faire vacciner". L'agence indique également qu'elle prévoit d'étudier le vaccin chez les femmes enceintes et que les personnes qui sont tombées enceintes pendant les essais cliniques sont suivies.

Berenson a également affirmé que les vaccins contre la COVID ont "un taux d'effets indésirables environ 50 fois supérieur à celui du vaccin contre la grippe", en s'appuyant là encore uniquement sur les données du VAERS, une affirmation que le Ron Paul Institute a rapidement amplifiée. En réponse aux affirmations de Bereson, Daniel Freedman, professeur adjoint de neurologie à la Dell Medical School, a accusé Berenson de "fouiller les poubelles". (Les tweets de Freedman reflètent clairement sa propre opinion et non celle de Dell)...

