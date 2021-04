Les émissions de gaz à effet de serre sont-elles une raison pour laisser l'Afrique mourir de faim ? (Whatsupwiththat)

Les émissions de gaz à effet de serre sont-elles une raison pour laisser l'Afrique mourir de faim ? Article originel : Are greenhouse gas emissions a reason to keep Africa starving? Par Anthony Watts What's Up with That, 9.09.2014

Dans le cas d'une révolution verte africaine, les rendements relativement faibles des terres agricoles africaines nécessiteraient la conversion d'une plus grande superficie à l'agriculture pour compenser le déplacement de la production agricole dans le reste du monde. La zone convertie serait probablement à forte intensité de carbone et aurait une faible efficacité en termes d'émissions, c'est-à-dire que les rendements des cultures seraient faibles par rapport aux émissions de carbone libérées par la conversion des terres en cultures.

"Si l'économie mondiale future reste aussi fragmentée qu'elle l'a été historiquement - un monde de marchés agricoles très distincts - alors une révolution verte en Afrique réduira les émissions mondiales de carbone", a-t-il déclaré. "Mais si les marchés deviennent plus intégrés, une innovation agricole plus rapide en Afrique pourrait augmenter les émissions mondiales de carbone dans les décennies à venir."

Hertel et ses collègues chercheurs Navin Ramankutty et Uris Baldos ont développé un nouveau cadre économique pour analyser les effets des améliorations régionales de la technologie agricole sur les taux mondiaux d'utilisation des terres et d'émissions de carbone. Leur analyse a montré que les "révolutions vertes" historiques dans des régions telles que l'Amérique latine et l'Asie - dans lesquelles de meilleures variétés de céréales ont permis d'augmenter considérablement les récoltes - ont contribué à épargner des terres et à réduire les émissions de carbone par rapport à un scénario alternatif sans innovations dans les cultures.

Un débat entoure les effets de l'innovation agricole sur l'environnement, a noté Hertel. Certains chercheurs suggèrent que l'augmentation de la rentabilité de l'agriculture amplifiera ses effets négatifs sur l'environnement, en augmentant les émissions de gaz à effet de serre et en accélérant la déforestation tropicale. D'autres affirment que l'intensification de la production agricole est globalement meilleure pour l'environnement, car plus de terres peuvent être épargnées à la nature si la même quantité de cultures peut être produite en utilisant moins de terres.

Les progrès de l'agriculture en Afrique pourraient toutefois avoir l'effet inverse, en augmentant au niveau mondial la quantité de terres non développées converties en terres cultivées et en augmentant les émissions de gaz à effet de serre, a déclaré Thomas Hertel, professeur distingué d'économie agricole.

Mais les effets négatifs potentiels d'une révolution verte africaine s'atténueront avec le temps, selon Hertel. Si elle est maintenue pendant plusieurs décennies, l'innovation agricole en Afrique finira par préserver les terres et réduire les émissions de carbone, surtout si les rendements s'améliorent rapidement. Les terres les plus riches en carbone devraient toutefois être immédiatement protégées de la conversion en terres cultivées, a-t-il ajouté.

"Nous devons empêcher que les régions d'Afrique riches en carbone et en biodiversité soient défrichées pour l'agriculture afin d'éviter une augmentation des émissions", a-t-il déclaré. "L'augmentation des rendements apporte de nombreux avantages, mais accroître les réserves alimentaires mondiales tout en minimisant l'empreinte environnementale de l'agriculture reste un défi majeur."

L'article a été publié lundi (8 septembre 2014) dans la revue Proceedings of the National Academy of Science.

L'impact de la productivité agricole sur l'utilisation des terres et l'environnement suscite un regain d'intérêt. Au centre de ce débat se trouve l'affirmation selon laquelle l'innovation agricole est économe en terres. Cependant, de nombreuses études de cas et des études empiriques mondiales ont trouvé peu de preuves que des rendements plus élevés s'accompagnent d'une réduction de la superficie. Nous constatons que ces études négligent deux facteurs cruciaux : l'estimation d'un véritable scénario contrefactuel et une tendance à adopter une perspective régionale plutôt que mondiale. Cet article présente un cadre général d'analyse des impacts de l'innovation régionale et mondiale sur la production agricole à long terme, les prix, les loyers fonciers, l'utilisation des terres et les émissions de dioxyde de carbone associées. Ce faisant, il facilite la réconciliation des points de vue apparemment contradictoires sur les impacts de la croissance de la productivité agricole sur l'utilisation des terres et la qualité de l'environnement au niveau mondial. Notre analyse historique démontre que la révolution verte en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient a été sans ambiguïté économe en terres et en émissions, par rapport à un monde contrefactuel sans ces innovations. En revanche, nous constatons que les impacts environnementaux d'une éventuelle révolution verte africaine sont potentiellement ambigus. Nous attribuons ces résultats divergents aux différences relatives entre la région innovante et le reste du monde en termes de rendements, d'efficacité des émissions, de réponse à l'offre de terres cultivées et de potentiel d'intensification. La mondialisation de l'agriculture peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement. Cependant, si elle est maintenue pendant plusieurs décennies, une révolution verte africaine finira par devenir économe en terres.