Les enfants de 12 ans recevront les vaccins contre la Covid à partir de septembre (Lockdown Sceptics)

Les enfants de 12 ans recevront les vaccins contre la Covid à partir de septembre Article originel : 12 Year-Olds to Be Given Covid Vaccines from September Par Michael Curzon Lockdown Sceptics, 23.04.21

Selon des documents de "planification de base" ayant fait l'objet d'une fuite, les enfants de 12 ans et plus recevront le vaccin contre la Covid lorsqu'ils retourneront à l'école après l'été. Des enfants encore plus jeunes pourraient être vaccinés peu après, l'étude en cours de l'Université d'Oxford sur le vaccin pour enfants testant le vaccin d'AstraZeneca sur 300 enfants âgés de 6 à 17 ans. Le gouvernement souhaiterait vacciner les plus jeunes pour aider la nation à éviter une troisième vague d'infections par la Covid. Le MailOnline en parle.

Les enfants de 12 ans seront vaccinés contre le coronavirus à partir de septembre, le gouvernement tentant d'éviter une troisième vague d'infections.

Il y aurait également des plans pour que les Britanniques de plus de 50 ans reçoivent des vaccins de rappel à l'automne, par crainte des variants de la Covid qui se répandent en Europe...

Une source a déclaré au Sun : "Des plans sont en place pour vacciner les enfants à partir de 12 ans, et les hauts fonctionnaires du gouvernement ont été informés.

"Bien que controversée, cette mesure est jugée nécessaire pour empêcher le Royaume-Uni de régresser dans sa remarquable lutte contre la Covid."

Les responsables de la santé envisageraient également de vacciner les enfants dès l'âge de cinq ans à partir de juillet, dans le cas d'un "scénario catastrophe".

Le rapport qui a fait l'objet d'une fuite montre le plan d'urgence du gouvernement si la feuille de route pour sortir de l'isolement cet été conduit à une augmentation des variants...

Le ministère de la Santé a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise, ajoutant : "Nous serons guidés par les experts une fois que les essais cliniques seront terminés".

Cette décision intervient en dépit du faible risque présenté par la Covid pour les jeunes (pas plus de 14 personnes de moins de 20 ans en Angleterre et au Pays de Galles sont mortes de la Covid en 2021) et du fait qu'une grande partie des personnes vulnérables - que le gouvernement craint que les jeunes puissent infecter - ont été vaccinées. (Plus de 11 millions de personnes ont maintenant reçu deux doses de vaccin contre la Covid et 95% des plus de 50 ans ont été vaccinés).



Le mois dernier, Sean O'Grady, rédacteur en chef adjoint de l'Independent, a déclaré que la vaccination des jeunes devrait être obligatoire.

Je ferais vacciner chaque enfant en âge de l'être, comme condition pour recevoir une éducation publique. ...

Bien sûr, en fin de compte, nous ne voulons pas vivre dans un pays où des bandes de fonctionnaires attrapent des enfants ou des adultes non vaccinés, les plaquent au sol et leur font des injections de force. Mais nous voulons vivre dans un pays où les droits sont équilibrés par des responsabilités et où les obligations mutuelles doivent être respectées.

Les incitations et les sanctions, les impôts et les amendes, les décisions de justice et les conditions d'emploi - les restrictions à la liberté - sont monnaie courante dans notre vie quotidienne, pour la protection de la communauté dans son ensemble. Si nous voulons conduire à contresens sur une autoroute, il y a des conséquences juridiques à cela.

Entre-temps, le risque signalé de souffrir de caillots sanguins après avoir pris le vaccin d'AstraZeneca (le principal vaccin britannique contre la Covid) a doublé en quinze jours, selon les nouvelles données de la Medical Healthcare products and Regulatory Agency. L'Agence européenne des médicaments a également déclaré qu'un avertissement concernant les caillots sanguins devrait être ajouté aux étiquettes du vaccin contre la Covid de Johnson & Johnson, dont l'utilisation au Royaume-Uni devrait être approuvée dans les semaines à venir. Le Dr Alan Mordue, consultant en santé publique à la retraite, a récemment écrit pour Lockdown Sceptics que "les avantages potentiels [de la vaccination] peuvent ne pas être justifiés par les risques potentiels" pour les personnes de moins de 50 ans.

Par Michael Curzon / 23 avril 2021 - 10.59