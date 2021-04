Les États US réouverts avec un faible nombre de cas de COVID montrent que les confinements sont une farce (The Post Millenial)

Les États réouverts avec un faible nombre de cas de COVID montrent que les confinements sont une farce. Article originel : Reopened states with low COVID case counts show that lockdowns are a farce Par Nicole Russel The Post Millenial, 17.04.21

Depuis le début de la pandémie, les politiciens et les élus ont imposé des mesures de confinement et des masques dans presque tous les États, pendant de nombreux mois. Les mesures de confinement étaient censées être à la fois un remède et un sauveur, en empêchant les gens de contracter la COVID-19, une maladie mortelle. Au fil du temps, il est devenu évident, alors que des États comme le Texas et la Floride ont rouvert leurs portes avant les autres, que la poursuite des mesures de confinement est inutile, illégale et qu'elle a peut-être même toujours été une farce.



Le 2 mars, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a levé le masque de l'État et a ouvert l'État à sa pleine capacité. Dans une déclaration, il a déclaré :

"Grâce aux progrès médicaux des vaccins et des anticorps thérapeutiques, le Texas dispose désormais des outils nécessaires pour protéger les Texans du virus", a déclaré le gouverneur Abbott.

"Nous devons maintenant faire plus pour rétablir les moyens de subsistance et la normalité pour les Texans en ouvrant le Texas à 100 %. Ne vous méprenez pas, la COVID-19 n'a pas disparu, mais il est clair, au vu des guérisons, des vaccinations, de la réduction des hospitalisations et des pratiques sûres que les Texans utilisent, que les mandats de l'État ne sont plus nécessaires... Avec ce décret, nous veillons à ce que toutes les entreprises et les familles du Texas aient la liberté de déterminer leur propre destin."



Selon le New York Times, à cette date, les nouveaux cas de COVID au Texas étaient au nombre de 7 240 environ. Au 7 avril, le nombre de cas est d'environ 3 807. La dernière fois qu'ils étaient aussi bas, c'était en octobre.

Selon le Texas Tribune, le Texas fait également bonne figure dans le cadre de la campagne de vaccination nationale. "Le Texas bat le taux national en termes de personnes âgées entièrement vaccinées", peut-on lire dans un article, mais le Texas est un grand État : Il faudra encore du temps pour vacciner ses 22 millions d'habitants et il se classe 45e au niveau national "en termes de pourcentage global de sa population entièrement vaccinée, selon Becker's Hospital Review". Elle est environ 36e au niveau national en termes de vitesse de vaccination.

La Floride connaît un succès similaire grâce à l'audace de son gouverneur Ron DeSantis, qui a ouvert les restaurants et les bars à 100 % de leur capacité dès la mi-septembre 2020.

Les cas de COVID ont légèrement augmenté depuis la mi-février, probablement en raison de l'afflux de visiteurs pour le Spring Break. Cependant, si le nombre de cas a atteint un pic en janvier, il n'a cessé de diminuer depuis lors, avec quelques fluctuations ici et là.

Cinq États ont connu une augmentation du nombre de cas. À l'exception de la Floride - New York, le Michigan, la Pennsylvanie et le New Jersey -, tous ces États restent sous une forme ou une autre en état d'urgence. Ensemble, ils ont enregistré "plus de 196 400 des 453 360 cas signalés dans le pays la semaine dernière", rapporte CNN. Les cas augmentent là où les mesures de confinement sont maintenues et diminuent là où les mesures de confinement sont assouplies ou supprimées.

À ce stade, il convient d'observer que dans les endroits où les États ont rouvert plus rapidement, les cas semblent diminuer dans l'ensemble. Reste à savoir si c'est parce que l'air frais est bénéfique ou si l'immunité collective est atteinte plus rapidement parce que les gens sont dehors. Mais à tout le moins, il est absurde de suggérer que des mesures de confinement strictes devraient être maintenues partout.



Dans The Atlantic, Yascha Mounk a écrit sur la réouverture par étapes, maintenant que nous avons fait la même chose pendant un an. "Arrêtons de prétendre que les règles de pandémie qui avaient un sens en avril 2020 ont toujours un sens un an plus tard", a-t-il déclaré. Je suis d'accord. En fait, il est difficile de faire valoir que les confinements n'ont jamais été vraiment nécessaires.