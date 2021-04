Le prix du vaccin Pfizer près de 10 fois plus cher que celui d'AstraZeneca

Le PDG de Pfizer et BioNtech a du se justifier du prix élevé du vaccin de la firme pharmaceutique contre la Covid comparativement au prix des autres vaccins notamment AstraZeneca :

"Pris à l'unité, le vaccin "Pfizer coûtait 12 euros, puis est passé à 15 euros (et) les contrats sont désormais signés pour (...) un montant de 19,5 euros", a-t-il déclaré dimanche dans des propos rapportés par le site Euractiv. Ces prix contrastent avec le britannique AstraZeneca qui a promis de ne pas faire de bénéfice sur son vaccin le temps de la pandémie et l'a vendu moins de deux euros l'unité à Bruxelles."



Albert Bourla a lancé un plaidoyer humaniste pour légitimer ce prix plus élevé tout en le relativisant à sa façon :

"Les vaccins ont un prix inestimable", a assuré Albert Bourla, patron de Pfizer, dans un entretien commun aux quotidiens français Les Echos, allemand Handelsblatt, italien Corriere Della Serra et espagnol El Mundo. "Ils sauvent des vies humaines, ils permettent de rouvrir les économies, mais nous les vendons au prix d'un repas", a-t-il insisté.".



Source :

- AFP Le patron de Pfizer défend le prix élevé de son vaccin