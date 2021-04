Les vaccins anti-Covid rendus obligatoires pour tous les travailleurs de la santé en Italie (Lockdown Sceptics)

Les vaccins anti-Covid rendus obligatoires pour tous les travailleurs de la santé en Italie Article originel : Covid Vaccinations Made Mandatory for All Health Workers in Italy Par Michael Curzon Lockdown Sceptics, 1.04.21

Le gouvernement italien a rendu obligatoire l'administration du vaccin anti-Covid à tous les professionnels de la santé, en prévenant que ceux qui ne le feraient pas pourraient perdre leur emploi au moins jusqu'à la fin de l'année. L'article est publié dans le Mail.

L'Italie a rendu obligatoire l'administration du vaccin anti-Covid à tous les professionnels de la santé dans le but d'écraser le sentiment anti-vax.

Le Premier ministre Mario Draghi, qui est à l'avant-garde de la lutte pour les vaccins menée par l'UE contre la Grande-Bretagne, a déclaré que les agents de santé, y compris les pharmaciens, qui refusaient le vaccin pouvaient être licenciés jusqu'à la fin de l'année.

Le programme de vaccination de l'Italie, mis à mal par l'incapacité de l'UE à obtenir des doses d'AstraZeneca, bat de l'aile avec seulement 16,03 % de la population vaccinée, contre plus de 50 % en Grande-Bretagne, dans un contexte de montée en flèche des infections.

Le mouvement anti-vaccin bien ancré dans le pays a été mis en lumière après la découverte récente de groupes d'employés d'hôpitaux refusant le vaccin alors que l'Italie a le taux de mortalité le plus élevé d'Europe. ...

Le gouvernement italien a déclaré aujourd'hui : "L'objectif de cette mesure est de protéger autant que possible le personnel médical et paramédical ainsi que les personnes travaillant dans des environnements plus exposés au risque d'infection."

Le décret introduit également une protection juridique pour ceux qui administrent les vaccins, une mesure que les médecins et les infirmières avaient réclamée après que des médecins aient été mis en examen pour homicide involontaire à la suite du décès d'un homme vacciné en Sicile.



Les plans du Cabinet qui ont fait l'objet d'une fuite le mois dernier ont révélé que le personnel des maisons de soins en Angleterre sera également tenu par la loi de recevoir le vaccin anti-Covid. Des exigences similaires sont envisagées pour d'autres travailleurs de la santé, tels que ceux qui travaillent dans les services hospitaliers. Le Telegraph a rapporté :

Le document du sous-comité du Cabinet prévient qu'un "grand" nombre de travailleurs de la santé pourraient démissionner si le changement est effectué, et que des poursuites judiciaires fructueuses pour des raisons de droits de l'homme seraient possibles. Il précise qu'une exigence légale similaire est envisagée pour certains travailleurs de santé de première ligne, comme ceux des services, mais qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet. ...

Sa ligne clé est comprise comme suit : "Le Premier ministre et le secrétaire d'État [Hancock] ont discuté à plusieurs reprises des progrès réalisés pour vacciner les travailleurs sociaux contre la Covid et ont convenu - afin d'atteindre une position de sécurité beaucoup plus grande pour les bénéficiaires de soins - de mettre en place une législation pour exiger des vaccinations parmi le personnel."

Cette phrase indique clairement que les deux parties ont décidé en principe de modifier la loi pour exiger la vaccination des travailleurs de la santé, même si les détails sont en cours d'élaboration. Les responsables gouvernementaux discutent actuellement de la forme que pourrait prendre la législation, et une consultation sur une proposition finale détaillée est attendue.

La décision du gouvernement italien de rendre obligatoire la vaccination de tous les travailleurs de la santé encouragera probablement le gouvernement britannique à étendre ses plans actuels - de la même manière que l'Italie a joué un rôle crucial dans l'introduction des confinements en Grande-Bretagne et en Occident l'année dernière. En décembre, le professeur Neil Ferguson a révélé que l'Italie avait renforcé la confiance des responsables britanniques favorables au confinement :

La Chine est un État communiste à parti unique, avons-nous dit. Nous pensions que nous ne pourrions pas nous en tirer en Europe. ... Et puis l'Italie l'a fait. Et nous avons réalisé que nous pouvions le faire.



L'article du Mail vaut la peine d'être lu dans son intégralité.