Les vaccins de nouvelle génération contre la Covid-19 sont censés être meilleurs. Certains experts craignent qu'ils ne soient pires (Stat News)

Les vaccins de nouvelle génération contre la Covid-19 sont censés être meilleurs. Certains experts craignent qu'ils ne soient pires.

Article originel : Next-generation Covid-19 vaccines are supposed to be better. Some experts worry they could be worse

Par Helen Branswell

STAT NEWS, 16.04.21

Avec les vaccins contre la Covid-19, le monde espère vaincre le virus qui cause la maladie. Mais certains scientifiques sont de plus en plus préoccupés par le fait qu'en raison d'une bizarrerie de notre propre biologie, les futures itérations des vaccins pourraient ne pas toujours être aussi efficaces qu'aujourd'hui. Ces inquiétudes découlent d'un phénomène connu sous le nom d'empreinte, parfois appelé péché antigénique originel, qui affecterait la manière dont nous réagissons à certains agents pathogènes. En bref, lorsque votre organisme est confronté pour la première fois à une menace particulière - que ce soit par le biais d'une infection ou d'un vaccin - cette rencontre détermine la définition que votre système immunitaire donne de ce virus et les armes immunitaires dont il aura besoin pour le détecter et s'en protéger à l'avenir.

Cette empreinte peut être utile. Lors de la pandémie de grippe H1N1 de 2009, des adultes âgés ont été protégés par des réponses immunitaires qu'ils avaient générées plus d'un demi-siècle auparavant, dans leur enfance, lors de rencontres avec un virus apparenté. Mais il peut également nuire à la capacité de l'organisme à réagir contre des souches qui ont évolué depuis celle à laquelle vous avez été exposé en premier lieu. Dans le cas de la Covid, certains scientifiques craignent que la réaction du système immunitaire aux vaccins utilisés actuellement ne laisse une empreinte indélébile et que les produits de la prochaine génération, mis à jour en fonction des nouveaux variants du SRAS-CoV-2, ne confèrent pas une protection aussi importante.

Michael Worobey, qui a participé à des recherches révolutionnaires sur l'empreinte de la grippe, a déclaré qu'il craignait que les réponses aux vaccins contre la Covid-19 de première génération ne soient "un point culminant" pour les réponses immunitaires des gens à ces inoculations.

"Je pense que c'est une chose à laquelle nous devons réfléchir", a déclaré à STAT Worobey, professeur de biologie de l'évolution à l'université d'Arizona. "Nous pourrions en fait constater une efficacité moindre dans cinq ans, si les gens sont encore enfermés dans le souvenir de la réponse au premier antigène [du SRAS-2] qu'ils ont rencontré." Sarah Cobey, professeur associé de biologie computationnelle à l'Université de Chicago, partage son inquiétude. "Tant que nous avons une concurrence entre les anciennes réponses anticorps et les nouvelles réponses anticorps ... alors cela semble être exactement le bon type d'environnement pour voir ces phénomènes", a déclaré Cobey. "Je ne vois pas pourquoi cela devrait être limité à la grippe", a-t-elle ajouté. Cependant, tous les participants à la conversation ne sont pas convaincus qu'il y aura un problème. Vineet Menachery, expert en coronavirus à l'Université du Texas Medical Branch à Galveston, fait partie de la petite communauté de chercheurs qui étudiaient les coronavirus avant la pandémie de Covid-19. Il a noté que la protéine spike du SRAS-2 - la protéine qui dépasse de la surface du virus, lui donnant l'apparence de porter une couronne - n'a pas autant de marge de manœuvre pour changer que les protéines hémagglutinines qui se trouvent au sommet des virus de la grippe. Les protéines spike et hémagglutinine sont les moyens par lesquels leurs virus respectifs se fixent aux cellules qu'ils tentent d'infecter ; dans le cas des virus du SRAS-2, la fixation se fait par l'intermédiaire d'un récepteur appelé ACE2. Mais les virus de la grippe mutent à un rythme beaucoup plus rapide que les coronavirus et ils disposent d'une marge de manœuvre beaucoup plus grande pour changer - l'espace mutationnel, comme l'appelle Menachery - sans entraver leur fonctionnalité. "Les changements que nous observons dans les variants [du SRAS-2] ne sont pas des changements complets", a-t-il déclaré. L'empreinte est l'une des raisons pour lesquelles les vaccins contre la grippe ne sont pas aussi protecteurs que nous le souhaiterions. La grippe est un changeur de forme notoire et ses modifications constantes permettent aux virus de la grippe d'échapper aux protections du système immunitaire générées par la vaccination ou les infections précédentes. Les personnes qui ont été confrontées pour la première fois au virus H1N1, par exemple, ne sont jamais aussi bien protégées par le composant H3N2 d'un vaccin contre la grippe que par le composant H1N1. "Fondamentalement, je considère le péché antigénique originel comme une sorte de hiérarchie dans la mémoire immunitaire, ce qui signifie que l'on renforce de préférence ce que l'on a vu auparavant, au détriment du développement de réponses aux nouveaux éléments", a déclaré Cobey. "Cela pourrait avoir un impact sur l'efficacité du vaccin [Covid] à l'avenir." Scott Hensley, un collaborateur occasionnel de Cobey, a en fait observé certaines preuves de l'empreinte du coronavirus dans ses recherches. Professeur associé de microbiologie à l'Université de Pennsylvanie, Hensley et ses collègues travaillaient à la mise au point de tests d'anticorps contre la Covid-19 dans les premiers jours de la pandémie. Les travaux ont consisté à étudier des échantillons de sang de personnes ayant contracté la Covid. Ils ont comparé les échantillons post-infection au sang prélevé sur les mêmes personnes avant la pandémie. En comparant les échantillons de sang prélevés avant et après la pandémie, ils ont constaté, dans l'échantillon post-infection, une augmentation "spectaculaire" des anticorps dirigés contre l'un des coronavirus humains qui sont parmi les causes du rhume. Il s'agissait d'un virus appelé OC43, qui appartient à la même famille de coronavirus que le SRAS-2, ainsi que les virus à l'origine du SRAS et du MERS. En d'autres termes, l'infection par la Covid a en fait renforcé la protection du système immunitaire contre un virus différent, un virus que le système immunitaire connaissait déjà. Pourtant, Hensley ne s'inquiète pas de l'empreinte, du moins pas chez les personnes qui ont été vaccinées avec des vaccins à ARNm. Selon lui, la très forte réponse immunitaire générée par les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech devrait l'emporter sur tout impact de l'empreinte à mesure que le SRAS-2 mute. Hensley craint toutefois que les personnes dont l'immunité au virus provient d'une infection, et non d'une vaccination, aient plus de difficultés à gérer les variants du virus en raison des effets d'imprégnation... Lire la suite