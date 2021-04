Dans le journal Conservative Woman, Andrew Mahon, dans un article intitulé "Are vaccines paving the way for the next pandemic” ("Les vaccins ouvrent-ils la voie à la prochaine pandémie ?") se demande si les efforts visant à lutter contre la covid grâce à des programmes de vaccination de masse n'ont pas pour effet "d'élargir par inadvertance la population sensible et de faire une cible plus grande pour le prochain virus". Il rejoint l'hypothèse du Professeur Delfraissy, président du conseil scientifique français, qui dans The Lancet avec d'autres auteurs évoque dans une lettre à l'éditeur, le risque d'échappement immunitaire et de résistance virale face aux nouveaux variants résultants de l'immunisation naturelle ou artificielle par vaccin.

La lettre des auteurs publiés dans le Lancet précise :

"L’arrivée rapide des variants du SRAS-CoV-2 tels que les variants identifiés pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil suggère un échappement immunitaire dit naturel. En outre, la dynamique de l’immunité collective naturelle ou vaccinale dans les régions où ces variants ont émergé pourrait avoir exercé une pression substantielle sur l’écosystème viral, facilitant l’émergence d’un variant avec une transmissibilité accrue. Si un échappement immunitaire important se produit, les vaccins actuels offriront probablement encore un certain bénéfice aux individus. Au niveau de la population, cependant, ils pourraient induire une sélection virale et une fuite, rendant de plus en plus éloignée la perspective d’obtenir une immunité collective. Ce changeur de jeu virologique a de nombreuses conséquences, non seulement pour les vaccins et les traitements, mais aussi pour les stratégies de prévention et de contrôle. La fin tant attendue de cette crise sanitaire mondiale pourrait être continuellement reportée, car de nouveaux variants émergent et l’échappement immunitaire réduit l’efficacité de la vaccination à court et moyen terme… »