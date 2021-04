Macaron roi de France et du Tchad ! (Le Media en 4-4-2)

Les intérêts français au Tchad : Areva, Bolloré, Bouygues…

Le Tchad représente avant tout une base militaire à cause de ses frontières avec le Centrafrique, le Soudan, la libye, le Niger, le Nigeria et le Cameroun.

Ses matières premières sont appréciées de nos hommes d’affaires : pétrole, gaz, or, argent, platine, diamant. La Banque mondiale s’est retirée du projet pétrolier ; Exxon a remplacé Elf. En revanche Bouygues et Bolloré participent aux travaux. C’est la curée. Areva y participe. Le baril tchadien est cédé 32 dollars à ExxonMobil, alors que le cours normal frôle les 70 dollars. Les Zaghawas, dont fait partie Déby sont 2% de la population, mais font régner la terreur sur tout le pays. C’est ce que les Occidentaux apprécient : une dictature stable sur un pays, divisé entre ethnies et partis, et même sur toute une région, le Sahel, en plein chaos à cause d’une chasse à l’invisible terroriste Boko Haram. Il est facile d’exploiter le pétrole dans une zone de non-droit perpétuellement en guerre.

Les intérêts du clan Déby au Tchad

La rente pétrolière constitue 70% des ressources du clan Déby. Quant au coton du Sud, à peine est-il récolté et vendu, que la Garde républicaine débarque et rafle tout, ne laissant aux paysans que viols et assassinats.