Matt Hancock possède des actions dans une entreprise approuvée par le NHS (BBC)

Matt Hancock possède des actions dans une entreprise approuvée par le NHS. Article originel : Matt Hancock owns shares in NHS-approved firm BBC, 16.04.21

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock possède des actions dans une entreprise qui a été approuvée comme fournisseur potentiel pour les groupes du NHS en Angleterre, a-t-il été révélé.

En mars, il a déclaré avoir acquis plus de 15% de Topwood Ltd, qui a obtenu le statut approuvé en 2019.

L'entreprise, spécialisée dans le stockage sécurisé, le chiffrage et la numérisation de documents, a également remporté 300 000 livres sterling de contrats avec NHS Wales cette année.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il n'y avait pas eu de conflit d'intérêts.

Il a également déclaré que le secrétaire à la santé avait agi "tout à fait correctement".

Mais les travaillistes ont déclaré qu'il y avait "du copinage au cœur de ce gouvernement".

En mars dernier, M. Hancock a déclaré dans le registre des intérêts des députés qu'il avait acquis plus de 15% des actions de Topwood, dans le cadre d'un "arrangement de gestion déléguée".

Les dossiers de contrats publics montrent que le NHS en Angleterre a accordé à l'entreprise une place dans son cadre de services commerciaux partagés en tant que fournisseur potentiel pour les trusts locaux en 2019, l'année après que M. Hancock soit devenu secrétaire à la santé.

Le registre des députés ne mentionne pas que sa sœur Emily Gilruth - impliquée dans l'entreprise depuis sa fondation en 2002 - possède une plus grande partie des actions et est directrice, ou que Topwood a des liens avec le NHS - comme l'ont d'abord rapporté le blog Guido Fawkes et le Health Service Journal.

Pour les travaillistes, le secrétaire d'État à la santé Jonathan Ashworth a déclaré qu'il était "choquant" qu'une entreprise liée à la famille de M. Hancock ait obtenu une place dans le cadre du NHS en tant que fournisseur potentiel. "Malheureusement, je pense que personne n'est plus surpris par le copinage au sein de ce gouvernement", a-t-il déclaré.

La vice-présidente du SNP à Westminster, Kirsten Oswald, a déclaré que le "copinage des Tories" était "répandu à Westminster"...

Lire la suite