Merkel et Macron en pourparlers pour utiliser le vaccin russe Sputnik contre la Covid (The Telegraph)

Merkel et Macron en pourparlers pour utiliser le vaccin russe Sputnik contre la Covid

La France et l'Allemagne étaient en négociations mardi soir avec Vladimir Poutine pour fournir le vaccin russe anti-Covid-19 à l'UE, après qu'Angela Merkel ait suspendu l'utilisation du vaccin d'Oxford/AstraZeneca pour les moins de 60 ans.

Emmanuel Macron, le président français, et la chancelière allemande ont eu un appel vidéo avec le président russe pour discuter de la "coopération" en matière de vaccins, ce qui permettrait d'utiliser le vaccin russe Sputnik dans l'UE une fois qu'il aura été approuvé par les autorités réglementaires.

Cette décision a été prise après que les autorités allemandes ont identifié 31 cas de caillots sanguins (thrombose de la veine sinusale cérébrale) chez des personnes ayant reçu le vaccin d'AstraZeneca.

Parmi ces cas, 29 concernaient des femmes et neuf avaient entraîné la mort. Le Canada a également réduit l'utilisation du vaccin, l'interdisant aux moins de 55 ans, et la France doit encore autoriser son utilisation pour les cohortes plus jeunes.

Le gouvernement a été contraint de réaffirmer que le vaccin d'Oxford-AstraZeneca était "sûr, efficace et a déjà sauvé des milliers de vies".

La perplexité de Whitehall n'a cessé de croître face à l'approche des pays européens concernant le déploiement du vaccin, les gouvernements ayant changé de position et retardé les déploiements.

Mardi, le Royaume-Uni n'a recensé que 4 040 nouveaux cas de Covid-19 et 56 décès, et le pays a commencé à assouplir sa politique de confinement. Cependant, en Allemagne, on a recensé 9 549 nouveaux cas et 180 décès, alors que le pays continue de faire face à une troisième vague.

La décision de se tourner vers la Russie pour l'approvisionnement en vaccins pourrait avoir de profondes conséquences géopolitiques, car elle menace de saper la coalition occidentale mondiale qui a imposé des sanctions à de hauts responsables russes à la suite de l'implication du pays dans des atrocités internationales...

