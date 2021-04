Mise à jour sur la mortalité en Israël dans le contexte de la vaccination anti-Covid (SPR)

Décès toutes causes confondues des 65 ans et plus, durant les 7 jours précédents (Source : Israeli CBS)

Le Bureau central des statistiques israélien a publié sa dernière mise à jour sur la mortalité toutes causes confondues, fournissant des données jusqu'au 21 mars. Les données officielles du CBS confirment une augmentation de la mortalité toutes causes confondues chez les 65+ de fin février à mi-mars, dans le sillage de la campagne de vaccination de masse, suivie d'une nouvelle baisse. Les autorités sanitaires israéliennes et internationales voudront peut-être (ou non) enquêter sur la cause de cette augmentation inexpliquée, qui représente jusqu'à 1 000 décès supplémentaires, compte tenu notamment des rapports de médecins israéliens faisant état d'une "vague trouble de crises cardiaques".