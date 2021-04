Le 31 mars, SPR a publié un article «viral» sur l' augmentation renouvelée et inexpliquée de la mortalité israélienne toutes causes confondues depuis la mi-février. Un jour plus tard, les données israéliennes sur la mortalité ont «disparu» d'Euromomo, suscitant des spéculations sur une «dissimulation» sur les réseaux sociaux.

Le SPR a mis à jour son article le 1er avril pour souligner que la disparition temporaire des données israéliennes était très probablement le résultat d'un retard de déclaration en raison de la fête de la Pâque, comme cela s'était produit auparavant avec les données de plusieurs autres pays.

Le 4 avril, l'analyste de covid Ben Marten l'a confirmé sur Twitter : « J'ai reçu une réponse du partenaire israélien EuroMOMO, disant qu'ils seront de retour sur le site la semaine prochaine [c'est-à-dire le jeudi 8 avril]. Il y a eu un retard manuel dans la création de rapports, en raison des jours fériés. "

Néanmoins, cela laisse encore inexpliquée l'augmentation mystérieuse de la mortalité toutes causes confondues en Israël chez les personnes de 65 ans et plus. Ainsi, l'évolution future de la mortalité israélienne doit être étroitement surveillée.

En Europe et aux États-Unis, il y a déjà 5 000 décès signalés après la vaccination , dont plusieurs centaines de décès chez des personnes de moins de 65 ans, ainsi que plusieurs centaines de cas de cécité, de surdité, de fausses couches et d'autres événements indésirables graves après la vaccination.

De toute évidence, le profil de sécurité des vaccins contre les covidus est encore pire que celui des vaccins ratés contre la grippe porcine de 2009 et 1976. De plus, des vaccinations supplémentaires contre les covidés n'éviteront pas une vague printanière potentielle ou en cours, et leur efficacité contre les variantes existantes et nouvelles reste incertaine.

Par conséquent, les autorités sanitaires peuvent envisager de suspendre les vaccinations supplémentaires jusqu'à l'automne, en particulier pour les personnes à faible risque de covid sévère, afin de recueillir davantage de données sur la sécurité des vaccins à court et à long terme et l' efficacité des vaccins à long terme .