Mondafrique revient sur la bavure de Barkane au Mali (Mondafrique)

Florence Parly, la ministre des Armées en déplacement au Mai, s’en est à nouveau prise au rapport de la Minusma qui a estimé que la frappe des militaires français, début janvier, constituait une bavure contre une trentaine de civils

Rarement un rapport des Nations Unies n’a été aussi cinglant vis-à-vis de la France. Non seulement, il remet en cause la ligne de défense de la ministre des Armées, Florence Parly et de son état-major, mais il fait état de vives préoccupations quant à la légalité de la frappe et quant au « respect des principes de la conduite des hostilités ». Cela aura, sans aucun doute, des incidences sur la poursuite des opérations de Barkhane.

Confusion totale

Pour comprendre combien ce rapport de la division des droits de l’homme des Nations Unies plante une épine dans le pied de la France au Sahel, il faut d’abord en revenir à la chronologie des faits.

– Le 3 janvier dès la fin de l’après-midi, sur les messageries privées circulent une information selon laquelle des civils auraient été tués lors d’un mariage par un bombardement aérien dans le village de Bounty situé dans le cercle de Douentza. Le 3 au soir, l’association peule Tabilal Pulaaku reprend ses informations dans un communiqué. Très vite, les chiffres de 19 victimes circulent et il est toujours fait état d’un avion non-identifié. Le lendemain, les réseaux sociaux s’enflamment avec la liste des noms des personnes décédées publiée par Tabital Pulaaku, tous sont des hommes âgés de 25 à 70 ans...

