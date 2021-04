Le masque BreathTech-S³. Nouveau masque du Forum Economique mondial. Et bientôt un nouveau contrat social ?

Voici les nouveaux masques du Forume économique mondial : les Breath-Tech-S3 mask. Il s'agit de masques intelligents qui ont des témoins pour vous dire quand les laver, pour vous donner votre fréquence respiratoire et le taux de CO2 que vous ingurgitez, pour vous dire quand prendre un bon bol d'air frais, qui vous alerte par votre smartphone si vous oubliez de le porter grâce à un capteur connecté à votre téléphone et qui ne sont pas polluants, car vous le gardez toujours avec vous. Le masque BreathTech-S³ est durable et comprend des composants biodégradables et recyclables.

Visualiser le masque du futur que l'on vous prépare en cliquant sur le lien suivant menant à la vidéo du Forum économique mondial. Bienvenue dans la nouvelle normalité avec un nouveau contrat social ?