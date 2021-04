Nouvelles de la Covid et de la Tanzanie

Voici le message d'un lecteur sur la situation sanitaire en Tanzanie où il semblerait que la situation n'ait guère changé malgré la disparition du président John Magufuli :

J'y vis. A première vue il semble que vous visiez juste.



Dans les faits, jusqu'ici, la présidente n'a pas pu changer la politique sanitaire. Elle a même déclaré devant son parlement qu'il fallait continuer à renforcer son immunité avec des médecines traditionnelles et à se protéger chacun de manière autonome, comme ce fut le cas sous son prédécesseur.



- Est-elle aux ordres des mondialistes, mais incapable d'aller plus vite dans l'application de mesures sanitaires car l'opposition politique, militaire et populaire est trop forte ? Dans ce cas elle doit attendre que les médias et les hôpitaux mentent et déclarent des nombreux décès covid. Et même dans ce cas ce n'est pas sûr qu'elle puisse aller plus loin. Il semble qu'au Malawi, l'armée a repris le contrôle des affaires et menacé le président pour qu'ils arrêtent les mesures sanitaires. Au Burundi, malgré l'élimination du président, il n'y a toujours pas de mesures sanitaires...



- Est-elle fidèle à son prédécesseur mais fait profil bas devant les mondialistes, qu'elle aurait infiltré par ailleurs dans son passé ? Dans ce cas elle gagnerait du temps en attendant que la mascarade éclate. Pour le moment, sa position est d'attendre le retour de son comité de médecins. En attendant, aucune mesure (les gens continuent à se rassembler dans les stades de foot par exemple, personne au parlement n'a de masque, pas plus qu'elle même excepté son déplacement en Ouganda).



Bref, tout une histoire..."