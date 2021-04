Passeports vaccinaux bientôt dans le monde entier ? Une mise à jour (SPR)

'un point de vue stratégique, les «passeports vaccinaux» sont l'aspect le plus important de toute la pandémie; en fait, ils sont plus importants que la pandémie elle-même, du moins à long terme. En effet, les défenseurs du passeport vaccinal, tels que le consortium ID2020 fondé par Bill Gates et la Fondation Rockefeller, déclarent ouvertement que les `` passeports vaccinaux '' peuvent être utilisés comme plate-forme pour une identification biométrique mondiale , permettant un contrôle et un suivi sans précédent de la population, sur le modèle de la Chine.



La pression pour les «passeports vaccinaux» se poursuit malgré le fait que les vaccins covid sont des vaccins expérimentaux qui n'ont encore été approuvés nulle part. En fait, plusieurs pays ont déjà arrêté l'utilisation de certains vaccins: l'Institut norvégien de santé publique, par exemple, a arrêté l'utilisation d'AstraZeneca, déclarant que « le risque de mourir après la vaccination avec le vaccin A straZeneca serait plus élevé que le risque de mourir de la maladie, en particulier pour les jeunes. »