Perronne : covid et charge politique (France Soir)

LECTURE - Il serait souhaitable que tout candidat et candidate à la présidentielle lise le second livre du professeur Christian Perronne consacré à la crise sanitaire car le bilan politique désastreux d’une gouvernance autoritaire et aléatoire y est très bien résumé. Les effets sur notre société y sont déjà terribles et nous n’avons pas fini d’en voir les conséquences sociales et sociétales :

« Cette crise nous aura changés pour mille et une raisons, car nous avons été choqués. De l’apparition du virus, et plus encore de la violence des décisions qui en ont découlé. Mais ce qu’elle aura aussi profondément changé, c’est la façon dont nous vivons : télétravail, téléconférence, télé-enseignement, téléconsultations et qui sait peut-être un jour télélicenciement… Oh la belle société pas du tout déshumanisée qui se profile ! (…) À l’avenir donc, si nos gouvernants nous incitent à être connectés, nous serons tous déconnectés les uns des autres. » (p. 205-206) ..

