Pourquoi les modèles avertissant d'une troisième vague de la Covid au Royaume-Uni sont défectueux (The Telegraph)

Pourquoi les modèles avertissant d'une troisième vague de la Covid au Royaume-Uni sont défectueux Article originel : Why the models warning of a third UK Covid wave a flawed Par Sarah Knapton The Telegraph, 6.04.21

La plupart des données suggérant une augmentation des admissions à l'hôpital et des décès cet été sont inutilement négatives et souvent obsolètes.

Par Sarah Knapton, rédactrice scientifique 6 avril 2021 - 17 h 38

Les espoirs d'un retour prochain à la normale ont été anéantis par Boris Johnson cette semaine lorsqu'il a indiqué que les restrictions resteraient en place pour prévenir une troisième vague mortelle de coronavirus.

Comme on pouvait s'y attendre, l'annonce s'est appuyée sur une modélisation indûment pessimiste, selon laquelle une levée totale des restrictions en juin pourrait déclencher une nouvelle vague d'admissions à l'hôpital tout aussi grave que le pic de janvier et entraîner jusqu'à 59 900 décès.

Il semble absurde que la Grande-Bretagne se retrouve confrontée à une situation similaire à celle de la deuxième vague après un programme de vaccination extrêmement réussi.

Si l'on examine de plus près les modélisations de l'Imperial College, de l'université de Warwick et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), on comprend vite comment des prévisions aussi catastrophiques ont pu être établies. Une grande partie des données sont inutilement négatives et souvent dépassées, mais voici les raisons pour lesquelles les choses ne sont pas si sombres...



