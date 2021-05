Prenez garde à l'état de surveillance post-Covid (Unherd)

Je ne suis pas un sceptique du confinement. Je suis pro-masque, pro-vaccin et pro-contrôle des frontières.

Et pourtant, il faudrait être naïf pour ne pas s'inquiéter de l'extension spectaculaire du pouvoir de l'État sur la vie privée. En particulier, je m'inquiète des technologies de surveillance que les gouvernements du monde entier utilisent pour contrôler la propagation du virus.



À première vue, une application de traçage sur votre téléphone portable est moins oppressante que, par exemple, un policier vous infligeant une amende pour être resté assis sur un banc public. Cependant, c'est la discrétion de cette technologie qui devrait nous inquiéter.

À l'instar des virus qu'elles sont censées combattre, les applications ont l'habitude de muter lorsque personne ne regarde.

Regardez ce qui s'est passé à Singapour. L'histoire est racontée dans un fil Twitter incontournable par Kirsten Han, journaliste et militante des libertés civiles.

L'histoire commence avec TraceTogether, une application qui permet aux utilisateurs d'échanger des données d'identification anonymes lorsqu'ils se trouvent à moins de deux mètres les uns des autres. Les données deviennent anonymes si un utilisateur est testé positif à la Covid, ce qui alerte tous les autres utilisateurs de l'application avec lesquels il a échangé des données.



Han décrit également une autre application appelée SafeEntry, utilisée pour faciliter le scan de codes QR afin que les utilisateurs puissent entrer dans des lieux particuliers. L'utilisation de SafeEntry est devenue de plus en plus essentielle, en raison du nombre de bâtiments et d'installations qui exigent des visiteurs qu'ils fournissent des informations liées à la Covid.

Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. À la fin de l'année dernière, TraceTogether et SafeEntry ont été combinés en une seule application. Ainsi, un système qui enregistre les personnes que vous rencontrez a fusionné avec un système qui enregistre les endroits où vous allez.

Bien que le gouvernement ait assuré que les données collectées ne seraient utilisées qu'à des fins de recherche de contacts, Han explique que ce n'est pas tout à fait vrai. Il s'avère que les données peuvent être utilisées pour certaines enquêtes policières qui n'ont rien à voir avec le contrôle de la Covid.



Ironiquement, cela me rappelle la façon dont les virus échangent leur ADN, de sorte que les caractéristiques de souches distinctes s'assemblent pour former une nouvelle super-souche. Cela peut se produire par le biais d'un flux génétique naturel ou d'expériences de "gain de fonction" en laboratoire.

Comme Kirsten Han, on peut tout à fait voir l'intérêt de tracer des applications pour contrôler le virus (ce que Singapour a réalisé avec un succès notable). Toutefois, il faut également tenir compte de l'évolution permanente de ces systèmes.



Dans les affaires humaines, le volontaire a tendance à devenir obligatoire et le temporaire à devenir permanent. Cela ne dépend pas de décisions politiques de premier plan - la force de l'habitude, l'inertie et une prudence excessive peuvent faire l'affaire. En outre, il y a le facteur "gain de fonction" - la tendance des gouvernements et des entreprises à fusionner des systèmes informatiques distincts mis en place pour surveiller et influencer des aspects particuliers de notre comportement, créant ainsi quelque chose de plus grand que ses composants.

Si nous entrons dans ce nouveau monde de surveillance high-tech, nous devons le faire les yeux grands ouverts.