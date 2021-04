Quand Paris exfiltrait le gouvernement génocidaire rwandais (BdA)

À la mi-juillet 1994, une grande partie du gouvernement qui a encadré le génocide des Tutsis se réfugie dans la partie du Rwanda contrôlée par les troupes françaises de l’opération Turquoise. Paris encourage alors les autorités génocidaires à fuir au Zaïre et s’oppose à leur arrestation ou à leur mise en résidence surveillée pourtant préconisées par le représentant du Quai d’Orsay sur place et envisagées à l’ONU.

À la mi-juillet 1994, la déroute des Forces armées rwandaises (FAR) est totale face aux troupes du Front Patriotique Rwandais (FPR), le mouvement politico-militaire essentiellement tutsi dirigé par Paul Kagame. Au fur et à mesure de son avancée, le FPR met fin au génocide perpétré depuis le 6 avril 1994 contre les Tutsis du Rwanda par le Gouvernement intérimaire rwandais (GIR), une grande partie des Forces armées rwandaises (FAR), les milices extrémistes hutues et une fraction de la population hutue. Face à la défaite imminente, la majeure partie du gouvernement génocidaire se réfugie entre le 14 et le 18 juillet 1994 dans la zone humanitaire sûre (ZHS) protégée par les soldats français de l’opération Turquoise (22 juin – 22 août 1994).

Ce gouvernement avait été formé entre le 7 et le 9 avril 1994, à la suite de l’assassinat, le 6 avril, du président Juvénal Habyarimana, puis du meurtre, le lendemain, de la plupart des responsables politiques démocrates, en très grande majorité hutus, qui auraient dû assurer la transition institutionnelle. Constitué à l’ambassade de France, avec l’aval de l’ambassadeur Jean-Michel Marlaud, le GIR respectait, à en croire ce diplomate, les accords d’Arusha, dont l’accord final signé en août 1993 prévoyait un partage du pouvoir entre la mouvance présidentielle, les partis de l’opposition démocratique et le FPR. Ce gouvernement était en réalité composé d’extrémistes hutus, ce qu’il n’a pas tardé à prouver.

Un gouvernement génocidaire

Ses premières décisions, à la mi-avril, consistent en effet à remplacer le chef d’état-major des FAR, jugé trop modéré, afin de neutraliser les officiers opposés au génocide des Tutsis. Les préfets et les bourgmestres hostiles à l’extermination de leurs concitoyens tutsis sont par ailleurs destitués, certains tués. Le président par intérim, Théodore Sindikubwabo, et le premier ministre Jean Kambanda, accompagnés de plusieurs ministres, se rendent dans les préfectures du Sud pour appeler la population hutue à massacrer. Cela n’empêche pas le ministre des affaires étrangères du GIR, Jérôme Bicamumpaka, et son directeur des affaires politiques, l’idéologue extrémiste Jean-Bosco Barayagwiza, d’être reçus à Paris, le 27 avril 1994, par le premier ministre Édouard Balladur, le ministre des affaires étrangères Alain Juppé, et le conseiller « Afrique » du président Mitterrand, Bruno Delaye.

Les massacres de Tutsis, largement coordonnés par le GIR, suscitent début mai les premières réactions internationales, et, après avoir parlé à Bruxelles, le 15 mai, de « génocide », Alain Juppé reprend le mot à l’Assemblée nationale, le 18 mai, en précisant que « les troupes gouvernementales rwandaises se sont livrées à l’élimination systématique de la population tutsie [1] ». Pourtant, quand le président Sindikubwabo écrit à François Mitterrand, le 22 mai, pour demander une fois encore le soutien français, à un moment où la défaite militaire se profile face au FPR [2], Paris ne l’éconduit pas, mais lance l’opération militaro-humanitaire Turquoise, qui débute le 22 juin 1994 dans la partie du Rwanda encore tenue par le GIR. Forte de près de 3 000 soldats aux ordres du général Jean-Claude Lafourcade, la force Turquoise va progressivement s’installer au sud-ouest du Rwanda et créer début juillet, une « zone humanitaire sûre » destinée à faire barrage à l’avancée du FPR.

La zone humanitaire sûre protégée par Turquoise recouvre la moitié sud de la préfecture de Kibuye, ainsi que la totalité de celles de Gikongoro et Cyangugu.



Après la prise de Kigali par le FPR, le 4 juillet 1994, la guerre apparaît clairement perdue pour le GIR. L’attitude de Paris se modifie alors à son égard. Désormais désigné comme « les autorités de Gisenyi », la ville du nord-ouest où il s’est replié, le GIR apparaît devenu bien embarrassant, d’autant plus que les États-Unis annoncent, le 5 juillet, leur intention prochaine de ne plus le reconnaître [3]. Le 6 juillet, l’ambassadeur Yannick Gérard, présent au Rwanda auprès de la Force Turquoise, préconise de « prendre publiquement et nettement nos distances », ajoutant assez cyniquement : « Leur seule utilité résidait dans la facilitation qu’ils pouvaient apporter au bon déroulement de l’opération Turquoise. Ils chercheront désormais à nous compliquer la tâche [4] ». Pour le Quai d’Orsay, désormais « le véritable interlocuteur côté gouvernemental est militaire [5] ».

Le sort du gouvernement génocidaire devient une préoccupation croissante pour les Français au fur et à mesure que le FPR s’empare du nord-ouest du Rwanda et se rapproche de Gisenyi. Le 11 juillet, le général Lafourcade annonce à la presse que « les ministres du gouvernement intérimaire rwandais [...] seraient le cas échéant accueillis dans la “zone humanitaire sûre”. [...] Si le gouvernement s’enfuit dans la zone opérationnelle, les soldats français les accueilleraient comme de simples réfugiés ». Il ajoute qu’« il serait du ressort d’une enquête internationale de déterminer qui est responsable des massacres commis au Rwanda [6] ».

Paris sous pression pour arrêter le GIR

Les membres du gouvernement intérimaire peuvent-ils vraiment être considérés comme de « simples réfugiés », comme le dit le général Lafourcade, alors que l’Organisation des Nations-Unies (ONU), longtemps réticente à regarder en face la situation au Rwanda, la qualifie maintenant de « génocide » ? Le représentant de la France aux Nations-Unies, Jean-Bernard Mérimée, a lui-même prononcé le mot, le 22 juin, lors de l’adoption de la résolution 929 du Conseil de sécurité autorisant l’opération Turquoise. Et le 28 juin, le rapporteur spécial de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU, René Degni-Ségui, reconnaît le génocide des Tutsis [7]. La création d’une commission d’enquête sur les massacres est prévue.

Le 7 juillet, quelques jours avant les propos du général Lafourcade, la demande a d’ailleurs été exprimée à l’ONU que les forces françaises « interviennent directement pour l’arrestation et la détention des auteurs des massacres », ce qui, pour le Quai d’Orsay, ne relève pas du mandat reçu par la France. Cependant, le ministère des affaires étrangères s’est dit disposé à « faciliter la tâche de ceux qui en seront chargés », c’est-à-dire à ses yeux « des policiers relevant de la MINUAR [8] ». Le 8 juillet, le FPR a demandé au président du Conseil de sécurité de l’ONU « une déclaration sur le concept de zone humanitaire sûre », où, selon lui, « les forces et les miliciens s’y trouvant devraient être désarmés et les responsables des massacres appréhendés [9] ». Le Quai d’Orsay a pour sa part demandé l’envoi rapide d’enquêteurs de l’ONU au Rwanda [10].

Le 11 juillet, le premier ministre Édouard Balladur et son ministre des affaires étrangères, Alain Juppé, se rendent à New-York où ils affirment devant les Nations-Unies « la volonté de la France que les coupables des massacres soient identifiés et punis [11] ». Le 12 juillet, le Quai d’Orsay est en possession d’une liste des « personnalités accusées par le FPR d’être responsables des massacres ». En tête y figurent « tous les ministres du gouvernement intérimaire [12] ». Le souhait de Balladur que soient identifiés les responsables du génocide est donc exaucé. Le même jour, le général Roméo Dallaire, commandant la MINUAR, écrit à Paul Kagame pour lui transmettre un message du général Lafourcade dans lequel le commandant de l’opération Turquoise assure le chef du FPR que « les éléments militaires pro-gouvernementaux ne seraient pas autorisés à quitter la zone [humanitaire sûre] et seraient confinés dans leurs garnisons avec leurs armes [13] ». Le 13 juillet, le FPR adresse une lettre aux membres du Conseil de sécurité pour contester la présence française au Rwanda et demander « l’arrestation et la détention des personnalités du "gouvernement intérimaire" et des forces armées ainsi que le désarmement et la détention des soldats et miliciens [14] ». Une réunion du Conseil de sécurité est prévue le 14 juillet, à la demande de la Russie, pour « discuter de la juridiction devant laquelle les responsables des massacres seront traduits [15] ». Les Nations-Unies se préparent donc à juger les auteurs du génocide.

« Pas question de châtier les auteurs hutus du génocide »

C’est dans ce contexte que le FPR s’empare, le 14 juillet de la ville de Ruhengeri, toute proche de Gisenyi, ce qui entraine le départ des premiers membres du GIR vers la zone Turquoise. La veille, le général Lafourcade a retransmis aux commandants des groupements Nord et Sud de Turquoise les instructions qui lui sont parvenues de Paris : « A priori, sauf menaces directes sur les populations, nous n’avons pas à arrêter ni à séquestrer personne [16] ». Lafourcade est averti le 14 juillet au soir de l’arrivée du président Sindikubwabo et de quatre ministres à Cyangugu, dans la ZHS. Il signale en effet, dans un « Point de situation du 14 juillet soir » :« Le problème le plus délicat à résoudre reste celui du Gouvernement Intérimaire. J’apprends ce soir qu’une partie de ce dernier s’est réfugié à Cyangugu (dont le Président). Je cherche à préciser l’information. Il est regrettable que cette situation, sensible, et qui avait fait l’objet de demande de conduite à tenir de ma part et de l’Ambassadeur [Yannick Gérard], n’ait pas été prise en compte à temps par notre diplomatie. J’attends désormais les ordres, mais la Force Turquoise aura un problème de plus à résoudre [17]. »

Les cinq membres du « gouvernement de Gisenyi » arrivés dans la zone humanitaire sûre sont identifiés dans l’ « annexe situation » du point de situation de l’état-major des armées concernant Turquoise daté du 15 juillet : « le Président et les ministres de l’Enseignement supérieur, de la Fonction publique, de la Jeunesse et de l’Agriculture se sont réfugiés hier Cyangugu ; ce soir, ils auraient été rejoints par le Premier Ministre et le Ministre de la Défense. » [18] Le Centre opérationnel interarmées (COIA) envoie par ailleurs ces informations à Dominique de Villepin, alors directeur de cabinet d’Alain Juppé, en ajoutant : « le conseil des ministres [du GIR] se réunira à Cyangugu le 15 soir [19] ».

Ce 15 juillet 1994, la pression sur les autorités françaises est maximale. D’une part, le secrétaire d’État Warren Christopher fait informer Paris que les États-Unis vont annoncer qu’ils ne reconnaissent plus le gouvernement intérimaire rwandais. Washington se fonde sur le rapport du 28 juin 1994 du rapporteur spécial de la Commission des Droits de l’homme des Nations Unies selon lequel ce gouvernement a soutenu les massacres qu’il qualifie de génocide [20]. Le même jour, la Maison Blanche décide de fermer l’ambassade du Rwanda à Washington : « Nous ne pouvons autoriser les représentants d’un régime qui soutient des massacres génocidaires à rester sur notre sol », déclare le président Bill Clinton. La Maison Blanche ajoute que les Rwandais responsables des tueries génocidaires ou d’autre crimes contre l’humanité doivent être traduits en justice [21].

Mais le vrai danger provient du FPR, qui menace de pénétrer dans la zone Turquoise pour arrêter les membres du GIR. Selon l’AFP, c’est en réaction à cette déclaration de Kagame qu’un communiqué du Quai d’Orsay est publié disant que les autorités françaises « ne toléreront aucune activité politique ou militaire dans la zone sûre [22] ».

Sous couvert de ce communiqué visant à éviter une confrontation directe avec le FPR qui ruinerait la fiction du caractère humanitaire de Turquoise, se déroule, en coulisse, un bras de fer opposant, au sein de l’exécutif, le premier ministre Édouard Balladur et le président Mitterrand. Édouard Balladur en expliquera la raison en 1998 : « Il n’était pas question à ses yeux [ceux du président Mitterrand] de châtier les auteurs hutus du génocide et il n’était pas question aux miens de permettre à ceux-ci d’aller se mettre à l’abri au Zaïre [23] ». La possibilité de remettre les auteurs du génocide aux Nations Unies a bel et bien été discutée, comme l’indique une note du Quai d’Orsay du 15 juillet 1994. À propos de l’attitude à adopter à l’égard « des personnalités politiques de Gisenyi, dont la quasi totalité est jugée responsable des massacres », cette note indique qu’ « il n’existe pas de disposition prévoyant leur arrestation et leur jugement », mais ces personnalités ont été averties que « leur présence dans la zone n’était pas souhaitée ». Si elles y rentrent, « nous leur avons fait dire que nous serions amenés à les mettre en résidence surveillée jusqu’à remise aux Nations Unies [24] » .

Le 15 juillet en fin de matinée a lieu à Matignon une réunion de crise consacrée au Rwanda, présidée par le premier ministre Édouard Balladur. Y assistent entre autres les principaux ministres concernés, Alain Juppé (affaires étrangères), François Léotard (défense), Michel Roussin (coopération), leurs conseillers, ainsi que des conseillers de l’Elysée (le général Quesnot, chef de l’état-major particulier, et Bruno Delaye, conseiller « Afrique » de Mitterrand) [25]. Le sort du GIR y a été visiblement discuté. Les archives de l’Élysée conservent en effet une dépêche Reuters publiée dans l’après-midi. Un paragraphe y est signalé. Il reprend les déclarations d’une « source autorisée » à Paris à propos des ministres du GIR : « S’ils viennent à nous et que nous en sommes informés, nous les internerons. Il est hors de question qu’ils poursuivent leurs activités dans notre zone ». En marge figure cette annotation signée Hubert Védrine, à l’époque secrétaire général de l’Élysée : « Lecture du Président : ce n’est pas ce qui a été dit chez le Premier Ministre [26] ».

L’ordre donné par le cabinet d’Alain Juppé

L’issue de l’affrontement entre Balladur et Mitterrand a reflété la pratique constitutionnelle de la Ve République, qui fait de la politique étrangère, et en particulier africaine, le domaine réservé du président. Même si l’ambassadeur Gérard avait clairement préconisé dans la journée du 15 juillet « une mise en résidence surveillée des intéressés à défaut d’une arrestation [27]] », en soulignant : « Puisque nous considérons que leur présence n’est pas souhaitable dans la zone humanitaire sûre et dans la mesure où nous savons que les autorités portent une lourde responsabilité dans le génocide, nous n’avons pas d’autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter ou de les mettre immédiatement en résidence surveillée, en attendant que les instances judiciaires internationales compétentes se prononcent sur leur cas [28]] », ce n’est pas la solution retenue à Paris.

Le 15 juillet 1994, à 18 h 22, un conseiller d’Alain Juppé, Bernard Emié, envoie à Gérard un télégramme diplomatique, avec un message à transmettre aux membres du GIR réfugiés à Cyangugu. Le cabinet d’Alain Juppé lui demande de « transmettre à ces autorités notre souhait qu’elles quittent la zone humanitaire sûre. Vous soulignerez que la communauté internationale et en particulier les Nations Unies devraient très prochainement déterminer la conduite à suivre à l’égard de ces soi-disantes autorités [29] » Paris fait donc clairement pression sur les ministres du GIR pour qu’ils quittent la zone Turquoise, en agitant la menace implicite d’une demande d’arrestation par l’ONU qui pourrait être adressée de manière imminente aux autorités françaises. Le cabinet de Juppé ajoute à l’attention de Gérard : « Le département ne souhaite pas que vous vous rendiez à Cyangugu pour rencontrer les autorités de Gisenyi qui s’y seraient réfugiées pour transmettre notre message alors même que la communauté internationale à New-York est en train de définir l’attitude à adopter à leur égard. Vous pouvez en revanche utiliser tous les canaux indirects, et notamment vos contacts africains, en ne vous exposant pas directement [...] [30] ».

L’ambassadeur Yannick Gérard se rebiffe contre l’ordre qui lui est donné. Il écrit à Paris : « Notre position est désormais publique et parfaitement claire. Je ne vois plus la nécessité d’aller mettre en garde indirectement les personnes visées. Diverses déclarations apparemment de sources autorisées françaises laissent entendre que ces membres du "gouvernement intérimaire" sont en résidence surveillée. Certains journalistes, ici, déduisent de notre communiqué du 15 juillet ("D’ores et déjà elle saisit les Nations unies et se tient prête à apporter son concours à toute décision des Nations unies les concernant") que nous nous opposerions donc à présent à leur fuite éventuelle de la Zone humanitaire sûre. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’indiquer si cette interprétation est la bonne. Pour ma part, je persiste à penser que ces membres du gouvernement intérimaire sont bien parmi les principaux responsables du génocide et que notre devoir, à présent, est de ne pas les laisser s’égailler dans la nature. Cette opinion, bien sûr n’engage que moi, mais je souhaiterais compte tenu de la mission dont le Département m’a chargé, qu’elle soit bien enregistrée au dossier de cette affaire [31] ».

Mais Paris choisit d’ignorer les arguments de Gérard [32]. Comme le prouve une note non signée trouvée aux archives diplomatiques et révélée par la commission Duclert, il s’agit pour les autorités françaises de faire partir le gouvernement génocidaire au plus vite, avant que le nouveau pouvoir à Kigali ne demande son arrestation : « Si, comme il est probable, certains membres du gouvernement sont déjà présents dans la zone, il est souhaitable de les en faire partir dans les plus brefs délais : leur présence ne sera pas longtemps cachée ; nous n’aurons pas la possibilité de les remettre aux Nations Unies, qui n’ont à ce stade créé qu’une commission d’enquête sur le génocide, sans pouvoir de contrainte de type policier. Nous risquons aussi, dès la formation d’un nouveau gouvernement par le FPR, d’être invités à remettre les intéressés aux nouvelles autorités. Mieux vaut prévenir ce risque en faisant partir les intéressés, ce qui dissuadera aussi les autres de rejoindre la zone sûre [33] ».

Cet ordre du Quai d’Orsay de faire partir le GIR au Zaïre, en toute discrétion et sans compromettre Paris, a vraisemblablement satisfait l’état-major des armées. Dans un point de situation concernant l’opération Turquoise daté du 15 juillet, le général Raymond Germanos, sous chef d’état-major chargé des opérations, jugeait en effet « souhaitable que des contacts diplomatiques soient pris pour que ces autorités quittent la ZHS [34] ».

Dans cette soirée du 15 juillet, à l’heure où le cabinet d’Alain Juppé donne ses instructions à l’ambassadeur Gérard, plusieurs ministres du GIR sont déjà présents à Cyangugu autour du président Sindikubwabo. Le lendemain, le premier ministre Jean Kambanda et le ministre de la défense les rejoignent, ainsi que la plupart des ministres [35]. Depuis Goma où il se trouve avec trois de ses collègues, le ministre du travail du GIR informe en effet que « le reste du gouvernement est parti à Cyangugu avec le président de la République [et qu’il] restera à Cyangugu et y entreprendra des activités politiques [36] ».

Le prétexte de l’absence de mandat de l’ONU pour arrêter le GIR

Une course de vitesse est engagée pour les autorités françaises. En effet, le 15 juillet dans l’après-midi, le représentant de la France à l’ONU a informé le Conseil de sécurité que « [l]a présence du “président” du “gouvernement intérimaire” du Rwanda et de quatre de ses “ministres” a été constatée à Cyangugu dans la Zone humanitaire sûre du sud-ouest du Rwanda. Les autorités françaises ont fait savoir officiellement qu’elles ne toléreront aucune activité politique ou militaire dans cette zone sûre, dont la vocation est strictement humanitaire, et qu’elles prendront toutes dispositions pour faire respecter les règles applicables dans cette zone ». Il a précisé : « Les autorités françaises se tiennent prêtes à apporter leur concours à toute décision du Conseil de sécurité concernant les personnes en cause. Elles sont à la disposition des Nations unies pour examiner avec elles les décisions auxquelles elles pourraient souhaiter que la France apporte son concours [37] ».

Le 16 juillet, 13 membres du GIR sur 19 se trouvent à Cyangugu. Il importe donc de gagner du temps vis-à-vis de l’ONU, en s’abritant derrière le mandat donné par la Résolution 929 du Conseil de sécurité. Celle-ci n’autorise ni n’interdit l’arrestation des génocidaires : elle n’en parle pas. Largement rédigée par la France qui s’est portée volontaire pour monter l’opération Turquoise sous couvert des Nations Unies, la résolution exclut seulement toute action d’interposition [38]. Mais la France n’était-elle pas tenue d’agir pour arrêter les auteurs d’un génocide, en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide qu’elle a signée ? Elle n’avait en tout cas pas attendu l’autorisation du Conseil de sécurité pour mettre en place, début juillet, la zone humanitaire sûre, dans le but de stopper l’avancée du FPR : elle avait bel et bien pris les devants et mis l’ONU devant le fait accompli.

Paris ne fait pas preuve de la même audace concernant l’arrestation du gouvernement du génocide. Dominique de Villepin avait déjà estimé le 13 juillet : « Il faut refiler le bébé à d’autres [39] ». Le 16 juillet, le directeur des Nations Unies et des organisations internationales du Quai d’Orsay, Hubert Colin de Verdière, considère que « [s]i des arrestations au niveau en question devaient être opérées, il reviendrait à des forces relevant directement du secrétariat général des Nations Unies d’y procéder [40] ». Il rappelle à Yannick Gérard que l’arrestation des personnes suspectées d’être responsables du génocide ne relève pas du mandat de la France : « Nous sommes comme nous l’avons répété hier, prêts à apporter notre concours aux décisions que prendraient les Nations unies à l’égard de ces personnes. Mais, notre mandat ne nous autorise pas à les arrêter de notre propre autorité et il n’est pas envisageable que nous ayons à le faire [41] ».

La France rejette l’élargissement de son mandat proposé par les États-Unis

« Quoi qu’il en soit, estime le rapport de la commission Duclert, le caractère restrictif du mandat confié par les Nations unies semble en réalité très bien convenir à la France, puisqu’elle repousse la proposition américaine de l’élargir afin d’autoriser les forces Turquoise à se saisir des responsables présumés du génocide. [42] » Le 16 juillet au matin, le Quai d’Orsay est en effet informé par le représentant de la France à l’ONU que « nos collègues américains nous ont fait savoir à l’issue du conseil qu’ils seraient prêts à nous soutenir dans l’adoption d’une résolution élargissant le mandat de la force multinationale pour lui permettre l’arrestation et la détention des criminels [43] ». Hubert Colin de Verdière signale immédiatement à Yannick Gérard l’opposition du ministère des affaires étrangères : « La suggestion de diplomates américains qu’une résolution du Conseil de sécurité élargisse à cette fin le mandat des forces Turquoise ne nous paraît pas mériter d’être explorée [44] ». Selon le Quai d’Orsay, « [n]ous ne pouvons [...] pas nous transformer en policiers dans notre zone. Nous ne sommes pas favorables à l’extension de notre mandat à l’arrestation des responsables des massacres [45] ». Cette position est partagée le 18 juillet par le premier ministre Édouard Balladur qui « exclut que nos forces effectuent un travail de police dans la zone humanitaire pour livrer des criminels présumés au FPR [46] ».

Mais Washington est bien décidé à obtenir un mandat pour l’arrestation des auteurs du génocide. Ce même 18 juillet en effet, l’ambassadeur de France à Washington informe que « l’administration américaine nous a indiqué qu’elle travaillait à un projet de résolution des Nations unies appelant à la détention des personnes que l’on pourrait raisonnablement considérer comme impliquées dans la responsabilité des massacres, au Rwanda mais aussi dans les pays voisins [47] ». Le lendemain, la représentation française à l’ONU signale l’insistance des États-Unis pour l’adoption d’une telle résolution [48].

À l’évidence, comme le note le chercheur Jacques Morel, « le Conseil de sécurité aurait approuvé les arrestations si la France les avait opérées [49] ». La décision prise par Mitterrand, appuyé par Alain Juppé, malgré l’opposition de l’ambassadeur Gérard et la molle résistance du premier ministre Balladur, n’a pas été de « détenir et d’arrêter » le GIR mais au contraire de l’inciter et de l’aider à fuir au Zaïre.

L’exfiltration du gouvernement génocidaire

Le 16 juillet 1994, selon ses dires [50] , le lieutenant-colonel Hogard, commandant du secteur Sud de Turquoise, rencontre à Cyangugu le président Sindikubwabo et le ministre des affaires étrangères du GIR. Il donne 48 heures à ce gouvernement pour passer au Zaïre, et lui interdit toute émission de radio depuis la ZHS, interdiction que le GIR ne respectera pas. Parallèlement, Hogard prend contact avec le commandant militaire zaïrois, le colonel Opango, afin que ce dernier ouvre la frontière pour accueillir le GIR. Ce que Képi Blanc, la revue de la Légion étrangère, résume de manière lapidaire : « l’EMT [état-major tactique du lieutenant colonel Hogard] provoque et organise l’évacuation au Zaïre du gouvernement de transition rwandais [51] ». Hogard expliquera en 2006 : « Provoqué, certainement. Organisé, dans la mesure où j’ai été voir mon homologue zaïrois pour leur dire de les accepter chez eux [52] ». Paris laisse donc la possibilité au gouvernement du génocide « de se replier vers le Zaïre avec le reste des FAR et leur armement afin d’y poursuivre la résistance hutue au nouveau régime mis en place à Kigali [le gouvernement multipartite dominé par le FPR] », selon les termes de la Direction du renseignement militaire (DRM) français [53].

Le 17 juillet, la cellule de crise interministérielle consacrée au Rwanda s’inquiète des déclarations publiques du GIR annonçant qu’il resterait au Rwanda pour y mener une action politique, alors qu’ils se sont engagés à partir pour le Zaïre dans les 48 heures. L’accent est mis sur l’urgence de ce départ : « La difficulté est que, si le nouveau gouvernement est formé à Kigali, l’une de ses premières demandes pourrait être la remise des membres du "gouvernement intérimaire". Il est très important que celui-ci ait déjà quitté notre zone à ce moment car, dans le cas inverse, nous ne pourrons justifier de ne pas les arrêter ou de les laisser fuir. L’attention du ministre de la Défense est fortement attirée sur l’importance de pousser le "gouvernement intérimaire" à quitter la zone au plus vite [54] ». Il ne fait pas de doute que le général Lafourcade et le lieutenant-colonel Hogard aient reçu des instructions en ce sens.

Le 17 juillet au soir, le président Sindikubwabo, son chef de cabinet, son chef du protocole et sa famille quittent Cyangugu en convoi routier en direction du Zaïre. La plupart des membres du gouvernement l’accompagnent [55]. Ils franchissent la rivière Rusizi qui marque la frontière entre le Rwanda et le Zaïre. Un témoin oculaire raconte : « J’ai vu la radio et le gouvernement passer au Zaïre en prenant le pont Rusizi 2. Le pont Rusizi 1 était submergé de monde qui fuyait au Zaïre et se faisait dépouiller par les militaires zaïrois. Donc le gouvernement et la radio sont passés par Rusizi 2. Le véhicule qui transportait la radio est tombé dans le fossé. Les gens ont aidé à dégager le véhicule. Dans le convoi, il y avait un motard de la gendarmerie, un véhicule de l’Orinfor [Office rwandais d’information], le véhicule avec la radio, des pick-up avec des soldats. Il y avait des véhicules militaires rwandais et des véhicules militaires français dans le convoi [56] ». Il s’agit bien d’une exfiltration. Pour leur part, le premier ministre Kambanda et le ministre de la défense Bizimana quittent Cyangugu le lendemain dans un hélicoptère de l’armée rwandaise pour se rendre à Bukavu, la ville zaïroise frontalière située de l’autre côté de la rivière Rusizi [57].

Au total, le président Sindikubwabo et 12 membres du GIR sont passés par Cyangugu. Sindikubwabo et deux ministres sont décédés avant que la justice ne puisse s’intéresser à leurs cas. Deux autres ont été acquittés par le TPIR, deux ont été condamnés en première instance puis acquittés en appel, et six ont été définitivement condamnés. Parmi eux, le premier ministre Jean Kambanda [58].

Le 19 juillet 1994, une fois le gouvernement génocidaire en sécurité au Zaïre, le représentant de la France à l’ONU suggère au représentant du GIR qui siège au Conseil de sécurité depuis le 9 avril de quitter son siège, ce qu’il accepte bien volontiers [59]. Aura donc perduré jusqu’à la dernière limite un soutien politique constant des autorités françaises au gouvernement du génocide, depuis sa constitution à l’ambassade de France à Kigali en avril 1994 jusqu’à son exfiltration au Zaïre en juillet.