Selon le gouvernement écossais, le taux de mortalité de la Covid chez les sujets sans problème de santé est extrêmement faible, environ 0.015%

COVID-19 : Nombre de décès en Écosse sans problème de santé sous-jacent : Publication FOI

Article originel : COVID-19: Number of Scottish deaths with no underlying health condition: FOI release

Gov.scot, 11.03.21

Note de SLT : Selon le gouvernement écossais, le nombre de décès lié à la Covid chez les sujets indemnes de problème de santé est extrêmement faible. La réponse du gouvernement écossais est surprenante quand on sait que le nombre de cas de Covid est de 4,4 millions au 12.04.21 (la réponse du gouvernement écossais porte sur le recensement judqu'au 1 février 2021). Le nombre de décès au 12.04.21 étant de 127 087 tout population mais on constate que selon le gouvernement écossais, le nombre de personnes décédées qui n'avaient pas de pathologie était de 596 (fdde mars 2020 à février 2021) soit un taux de mortalité chez les sujets en bonne santé avoisinant les 596 / 3.892.459 (au 1 février 2021) soit voisin de 0.015%. Et dire qu'ils veulent vacciner toute la population et les enfants pour cela ? Certains passages ont été soulignés par nous en rouge et gras.



Demande d'informations et réponse en vertu de la loi de 2002 sur la liberté d'information (Écosse)

Référence FOI : FOI/202100160626

Date de réception : 30 janvier 2021

Date de réponse 11 mars 2021

Informations demandées

Le nombre de décès en Ecosse pour la période du 3/3/2020 au 1/2/2021 de citoyens décédés uniquement de la COVID-19 sans aucune autre condition sous-jacente.



Réponse

La réponse à votre question est que 596 décès impliquant la COVID-19 ont été enregistrés sans condition médicale préexistante entre mars 2020 et janvier 2021 (inclus).

Ces informations sont disponibles auprès du National Records of Scotland (NRS), publiées sur leur site web Deaths involving coronavirus (COVID-19) in Scotland | National Records of Scotland(nrscotland.gov.uk). Le NRS publie chaque semaine des chiffres sur les décès enregistrés où le coronavirus (COVID-19) était mentionné sur le certificat de décès. Chaque mois, il publie également des analyses supplémentaires, comme les conditions médicales préexistantes dans les décès impliquant le COVID-19. Le chiffre des décès dus à la COVID-19 sans conditions sous-jacentes (596) se trouve à la ligne 82, colonne C des données de la Figure 9 dans la dernière publication mensuelle du NRS du 17 février https://www.nrscotland.gov.uk/files//statistics/covid19/covid-deaths-21-data-week-06.xlsx.

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter directement le National Records of Scotland à l'adresse statisticscustomerservices@nrscotland.gov.uk qui pourra peut-être vous aider.



