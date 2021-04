Selon le PAM, les prix des denrées alimentaires en Afrique de l'Ouest ont bondi de plus de 30 % depuis l'année dernière, pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis près de dix ans, en raison des confinements et de la baisse de la production céréalière

Selon le Programme alimentaire mondial, les prix des denrées alimentaires en Afrique de l'Ouest ont bondi de plus de 30 % depuis l'année dernière, pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis près de dix ans, en raison des confinements et de la baisse de la production céréalière, rapporte Reuters dans un article intitulé “Food prices soar in West Africa amid conflicts and COVID, WFP says” (""Les prix des denrées alimentaires s'envolent en Afrique de l'Ouest dans un contexte de conflits et de COVID, selon le PAM").